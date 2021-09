"Liberarsi dal senso di colpa per vivere meglio con sé e gli altri"

Nell'ambito della rassegna Primavera d'informazione Psicologica, L'evento a ingresso gratuito, vedrà la D.ssa Eliana Pellegrini psicologa-psicoterapeuta trattare il tema del senso di colpa.

Modera D.ssa Francesca D'eusebio



Per accedere all'evento è necessaria la prenotazione e essere in possesso di Green Pass





Nell’incontro si approfondirà che cosa è il senso di colpa, come agisce, e come è possibile ridurne l’azione su noi e sulle nostre relazioni per vivere meglio con sé stessi e gli altri.

