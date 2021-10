Libertas free: la mostra

Dal 24 al 31 ottobre 2021 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura

presenta la mostra d’arte visiva

LIBERTAS FREE



In questa mostra di pittura, grafica e fotografia, gli artisti interpretano il tema della libertà di pensiero e di espressione in tutte le forme creative attraverso una personale lettura del valore e importanza dell’ autonomia individuale e del rispetto per la vita della collettività



Espongono



Paolo Bassi , Elena Donati, Eroif Danilo Fiore, Tiziana Gualandi, Fabrizio Malaguti, Irene Manente Mariquita, Graziella Massenz Nagra, Mo.Vi.Da.111 Monaco Vito Davide,

Valeria Passarello, Martina Santarsiero, Simona Simonini



Sabato 30 ottobre 2021



Presentazione del romanzo



Il momento giusto



Relatrice Andrea Shaw autrice del libro



“ La storia di una donna che non crede nel principe azzurro ma che nel frattempo ama ,vive e si costruisce un futuro…..Con i suoi ventisei anni vissuti pericolosamente, Katiuscia riuscirà nel suo intento….. ?”



(Causa disposizioni anticovid, capienza max 20 posti seduti)

Per prenotare posti contattare il n. 348.5191504 o scrivendo a lacortedifelsina@gmail.com

entro venerdi 29 ottobre

Si entra solo su prenotazione.

La partecipazione è gratuita

Necessario avere green pass e mascherina



La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00. Fino al 31 ottobre



Ingresso gratuito e con green pass

