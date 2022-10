Libretti o scherzetti? Laboratorio con omaggio mostruoso

Apriamo le porte alla notte più mostruosa dell'anno con un laboratorio di creatività artistica rivolto a bambini e famiglie per decorare magiche zucche…e poi storie, racconti e letture sussurrate aspettando le streghe…quelle buone però! Presso Spazio Artebambini

un luogo per i bambini e le loro famiglie dove protagonisti sono l’arte, il gioco e la narrazione.



Prenotazione obbligatoria

Costo 10 euro

Se porti un amico in 2 costa 15 euro

Per informazioni e prenotazioni:



051 265861