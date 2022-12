Libri della notte...aspettando la Befana!

Per non aver più paura della notte realizzeremo libri specialissimi che potranno essere letti e decifrati solamente da una pila magica che illuminerà le piccole meraviglie del buio.



Laboratorio di creatività artistica accompagnato da una buona merenda!

Per genitori, bambini, ragazzi, famiglie

Dalle 16 alle 18

c/o Spazio Artebambini via Polese 4/e Bologna



Informazioni e modalità d’iscrizione

Costo 10 euro a laboratorio

Prenotazione obbligatoria

Pagamento* tramite bonifico bancario IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719

o passando qualche giorno prima del laboratorio in sede in via Polese 4/e Bologna

Per informazioni 051 265861

Per prenotazioni puoi inviare una mail a: spazioartebambini@gmail.com



per motivi di salute o altro, la cifra spesa verrà restituita sotto forma di buono acquisto libro!