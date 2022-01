Benessere psicologico: un libro lo racconta con i disegni fatti dai ragazzi con sindrome di Down

Il 17 gennaio 2022 alle 17.00 si parla di benessere a Palazzo d'Accursio. Appuntamento presso la Sala Anziani del Comune per la presentazione del libro firmato da Maria Carla Tabanelli, Cristina Castagnoli e Carla Baldassarri "Appuntamento con il Benessere Riflessioni ed esercizi per integrare mente e corpo e vivere in equilibrio".

Il libro, in collaborazione con Associazione di iDee, contiene i disegni che i giovani adulti con Sindrome di Down, hanno realizzato per le autrici al fine di illustrare i contenuti dei capitoli trattati.

Il benessere psicologico è il tema centrale di questo libro. La filosofia che sta alla base di questa raccolta e del lavoro svolto è che ognuno di noi possa essere protagonista del proprio benessere e ricercare le risposte e le possibili soluzioni partendo da sé.

La conoscenza dei processi umani (psicologici, fisiologici e comportamentali) che regolano il nostro rapporto con il mondo esterno e interno, fornisce a ognuno di noi la base da cui partire attraverso le riflessioni, le domande e gli esercizi pratici proposti nei vari capitoli.

Alla presentazione, sarà presente la presidente della nostra associazione Rosanna De Sanctis, che insieme a Mauro Sarti dialoga con le autrici, Marco Lombardo e le ragazze e i ragazzi che hanno realizzato i disegni.