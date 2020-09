Giovedì 1 ottobre alle ore 18,30 presso la Piazzetta Severino Maccaferri Centro Civico Michelini via Gorki 14 (sotto la biblioteca) Presentazione del libro di Duilio Pizzocchi "Fuori scena. Risate a sipario chiuso" ed Pendragon 2020: 23 mini racconti, alcuni fatti veri altri di fantasia



Alla presentazione del libro parteciperà l'autore insieme a Danilo Masotti.



Durante la serata Duilio Pizzocchi presenterà al pubblico alcuni dei suoi famosi personaggi.



In caso di maltempo la serata si terrà presso la Sala Alessandri via Gorki 10.



Prenotazione in biblioteca 0512195530



Patrocinio del Q.re Navile



l'evento si svolge nel rispetto delle norme anticovid 19