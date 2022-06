La squadra, lo stadio, i tifosi, Bologna: "Dall'Ara - Renato sono io", il libro di Marco Tarozzi

La squadra di calcio, lo stadio, i tifosi, Bologna: sono i protagonisti della serata che si terrà mercoledì 8 giugno dalle ore 18.00 presso l’Istituto Storico Parri in via Sant’Isaia 20! Alla presentazione parteciperanno e interverranno Virginio Merola (Presidente dell’Istituto Storico Parri), Claudio Fenucci (amministratore delegato del Bologna FC 1909), Riccardo Brizzi (Università di Bologna), Alberto Bortolotti (giornalista sportivo) e l’autore del libro Marco Tarozzi. Per l’occasione saranno proiettate, a cura di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, immagini girate da tifosi cineamatori allo stadio e in trasferta tra gli anni 50 e 60, compresa la finale scudetto del ‘64. A questo link il teaser.

Parteciperà anche l’attore Orfeo Orlando che leggerà alcuni brani tratti dal libro. A seguire si terrà il dj set con Marco Gabrielli. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di MadeinBO e dell’Istituto Storico Parri.