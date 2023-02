Libro maschera

Laboratorio di creatività artistica per prepararsi al carnevale!



Vuoi trasformarti in uno scienziato oppure in un dinosauro? Per trovare quello che fa il caso tuo realizzeremo un libro/maschera per travestirti nel personaggio che desideri.





Informazioni e modalità d’iscrizione

Costo 10 euro a laboratorio

Prenotazione obbligatoria

Pagamento* tramite bonifico bancario IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719

o passando qualche giorno prima del laboratorio in sede in via Polese 4/e Bologna

Per informazioni 051 265861

Per prenotazioni puoi inviare una mail a: spazioartebambini@gmail.com



per motivi di salute o altro, la cifra spesa verrà restituita sotto forma di buono acquisto libro!