"LIDO 27A". Facciamo che c’era il mare a Corticella…

Dal 14 giugno al 18 luglio 2024 la piazzetta Maccaferri si trasformerà per il secondo anno nel Lido 27A, una vera e propria spiaggia di città nata dalla consolidata collaborazione tra La Baracca – Testoni Ragazzi e la Rete InGorki. Anche quest’anno il Lido 27A ospiterà due rassegne inserite nel cartellone di Bologna Estate 2024 con proposte adatte a tutte le fasce d’età: SeRestate e InGorki on the beach.

Bambine e bambini, ma non solo, avranno la possibilità di frequentare tanti laboratori creativi: potranno esplorare l’argilla liquida con Barbottinando e Tracce di terra a cura di Zenobia; sviluppare la motricità fine con Manipoliamo a cura di AICS/Vicolo Balocchi, conoscere una grande artista come Frida Khalo con la Biblioteca Corticella; imparare come funziona il magico mondo del cinema con E pur si muove! a cura di Schermi e Lavagne/Fondazione cineteca di Bologna o costruire insieme un grande Villaggio dei Diritti con Aspettando il solstizio a cura di Cantieri Meticci.

Numerosi anche gli spettacoli destinati al pubblico dei bambini e dei più giovani: La battaglia dei cuscini (per tutte le età) della Compagnia il Melarancio (CN) propone in chiave performativa il divertentissimo gioco che tutti abbiamo fatto da piccoli, Alberi maestri Kids (dai 4 anni) di Campsirago Residenza (Colle Brianza) è un percorso esperienziale alla scoperta delle meraviglie della natura attraverso le tecniche del teatro immersivo. Fagiolino pescatore (dai 4 anni) de I burattini di Mattia (Crevalcore) e L’infanzia di Orlando (dai 5 anni) di Associazione Teatroggi-Compagnia Ippogrifo (BO) porteranno il pubblico in due mondi antichi ma sempre affascinanti, quello dei burattini e quello dei pupi siciliani. Infine due amate produzioni de La Baracca - Testoni Ragazzi: Rosmarina (dai 3 anni) un personaggio magico che ha bisogno di essere nutrito di sogni, risate, canti e racconti e I colori dell’acqua (da 1 anno) un gioco di colori per conoscere tutte le sfumature del mondo.



Per gli amanti del cinema di animazione si rinnova la collaborazione de La Bracca - Testoni Ragazzi con Schermi e Lavagne/Fondazione Cineteca di Bologna nell’ambito de il Cinema Ritrovato Kids che quest’anno propone Cosa c’è nella scatola? I corti di Clermont – Ferrand una selezione di quattro cortometraggi direttamente dal prestigioso festival di Clermont - Ferrand introdotti da Roger Gonin.



Diverse e sfaccettate anche le proposte per il pubblico adulto. Chi ama la letteratura potrà assistere alla presentazione de I bambini dell’alluvione durante la quale le autrici Raffaela Paladini, Laura Vella, Alessandra Cocchi racconteranno la loro esperienza durante l’alluvione del maggio 2023 in Emilia Romagna, di Missitalia con l’autrice Claudia Durastanti e a quella con letture dal vivo de La vera storia della Banda Hood con Wu Ming 4, curate dalla Biblioteca di Corticella “Luigi Fabbri”, Cantieri Meticci e La confraternita dell’uva.

Uno sguardo sull’attualità verrà dato dalla proiezione dei documentari Afrin e il mondo sommerso di Angelos Rallis che narra la storia vera di una giovane migrante climatica in fuga dalle alluvioni in Bangladesh a cura di Legambiente Emilia Romagna-Bologna, in collaborazione con Amnesty International Bologna, WWF Metropolitana Bologna e Until the end of the world del regista Francesco De Augustinis che indaga i rapporti tra allevamenti intensivi e sostenibilità sempre a cura di Legambiente Emilia Romagna-Bologna. Tanti anche gli spettacoli e i momenti musicali: I racconti dell’organetto di e con Marta Cellamare, in collaborazione con Ass. Culturale La Taranta; Col Liscio e la Filuzzi in piazzetta si balla! con musica dal vivo di Antonio Stragapede Trio a cura di Associazione Arcanto; Circe. Uno spettacolo di teatro in strada di Teatro Ebasko o lo spettacolo di musica e scultura dal vivo PerformartE-Music-vivArte di Stefania Alterio, Enzo Albertini entrambi a cura di Cantieri Meticci/rassegna Eufemia.

Una menzione a parte merita l’atteso Rito del Solstizio, a cura de La Baracca - Testoni Ragazzi e Cantieri Meticci, che si terrà il 20 giugno dalle 18.30. Quest’anno il giorno del solstizio cade in contemporanea con la Giornata mondiale del Rifugiato. Per questo, durante il Rito del Solstizio, verrà costruito un grande Villaggio dei Diritti con le casette realizzate durante il laboratorio Aspettando il solstizio. Un modo per salutare l’arrivo dell’estate all’insegna dell’accoglienza e dell’uguaglianza. A seguire la sonorità balfolk del gruppo Archam.