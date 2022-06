Lievitiamo! Quanti modi ci sono per fare il pane?

Quanti modi ci sono di fare il pane?

Quanti ricordi si porta dietro il suo profumo?

Con quante persone l’abbiamo condiviso?



Piergiulio e Clara, abitanti del quartiere ed esperti panificatori, hanno scelto Salus Space come luogo per incontrarci e impastare insieme le nostre storie, le strade fatte e quelle ancora da fare, i sogni che vorremmo crescessero e lievitassero... come il pane!

Durante questo primo incontro verrà distribuito a tutt? il LI.CO.LI (una pasta madre liquida) e spiegato come potenziarlo, come mantenerlo vivo, con quali farine e... molto altro ancora: il percorso, completamente gratuito, proseguirà a settembre e verrà tracciato insieme all? partecipanti.



Impasteremo tutt? insieme, imparando a realizzare grissini, zuffoli, piccole brioches e panificati di vario tipo.

Per ovviare ai tempi di lievitazione ogni partecipante si porterà via l’impasto crudo, cuocendolo a casa propria.



Per info e iscrizioni scrivete a: salus@cantierimeticci.it

…e ricordate di portare con voi un barattolino in cui contenere il li.co.li!



L’attività è promossa e organizzata da Interazioni in collaborazione con Cantieri Meticci.