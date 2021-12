Lilli Gruber alla Fondazione MAST per raccontare il libro su Martha Gellhorn

Sabato 4 dicembre alle 18.30 Lilli Gruber presenta "La guerra dentro" Martha Gellhorn e il dovere della verità alla Fondazione MAST.

La guerra, la scrittura, la libertà di una donna straordinaria in un mondo dominato dagli uomini. La storia della più grande corrispondente di guerra del Novecento si unisce all’esperienza di Lilli Gruber e alle testimonianze esclusive di grandi inviati per raccontare la sfida di un giornalismo in un mondo oggi di nuovo in fiamme.

«A Martha Gellhorn», recita la dedica della prima edizione di Per chi suona la campana, il capolavoro di Ernest Hemingway. Tutto qui, un nome e un cognome: quelli della più grande corrispondente di guerra del Novecento. La donna che con Hemingway ha mosso i primi passi da giornalista sul campo, nel 1937, a Madrid sotto le bombe. Che presto è diventata più brava di lui nel mestiere di raccontare i fatti. Che lo ha amato, sposato, lasciato, in un’appassionata storia d’amore tinta di rivalità.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Richiesta esibizione del Green Pass e obbligo di indossare la mascherina protettiva

LILLI GRUBER, giornalista e scrittrice, prima donna a presentare un telegiornale in prima serata, dal 1988 ha seguito come inviata per la Rai tutti i principali avvenimenti internazionali. Dal 2004 al 2008 è stata parlamentare europea. Dal settembre 2008 conduce la trasmissione di approfondimento Otto e mezzo su La7. Gli ultimi bestseller pubblicati con Rizzoli sono Streghe (2008), Ritorno a Berlino (2009) e Prigionieri dell’Islam (2016), e la trilogia sulla storia del Sudtirolo composta da Eredità (2012), Tempesta (2014) e Inganno (2018).