Lillo e Greg in "Gagmen upgrade"

Lo spettacolo Gagmen upgrade, di e con Lillo e Greg, in programma dal 3 al 5 marzo 2022, è rinviato al 30 e 31 maggio e 1 giugno 2022 (ore 21.00). I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Un nuovo sfavillante "varietà", firmato Lillo e Greg, che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non solo dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico, per esempio da "Che, l'hai visto?" (rubrica cult del famigerato programma radiofonico "610" condotto dai due) e da "Normal Man", che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari. Gagmen.

I fantastici sketch. Il titolo parla chiaro, in scena la forma più basica e diretta della comicità dei due artisti, gli sketch, essenza più pura del divertimento. Sul palco Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione personale, e molto attuale, della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali, immutabili e sempre attuali.

Lunedì 30 maggio 2022, ORE 21:00

Martdeì 31 maggio 2022, ORE 21:00

Mercoledì 1 giugno 2022, ORE 21:00

