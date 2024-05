30 anni di LINK: un compleanno pieno di musica che dura tutta la notte

Il primo giugno 2024 si terrà la festa del trentennale del LINK, aperto nel 1994 e oggi arrivato nel 2024 alla terza X della numerazione romana, grafema presente in tutti e tre loghi dei tre LINK, centro culturale, locale, club indipendente, che ha avuto 3 differenti formule gestionali con tre diversi suffissi, loghi e in tre diverse sedi, via Fioravanti, via della Beverara (solo uffici e laboratori) e ultima di via Fantoni 21, dove oggi supera la terza decade senza nessuna nostalgia retromaniaca per il passato (vedi recenti CCCP-Clash) essendo rimasto sempre aperto e operativo. E dove tra soci interni e fiancheggiatori saranno passate non meno di 300 persone come membri interni, senza contare una media di 30.000 soci tesserati all’anno, che per 30 anni danno la cifra di 900.000 persone, quasi tre volte i residenti di Bologna!

Il 30 è un numero che se visto nella sua accezione temporale è una sorta di punto di incontro mediano tra i primi frequentatori del LINK, oggi quasi 60enni e gli attuali 20enni, che si incontreranno nell’iniziativa denominata “LINK XXX 30” prevista sabato 1 giugno 2024 al LINK 2.0/Bologna in via Fantoni 21 con una lunga iniziativa, gratuita fino alle ore 24.00, a pagamento dopo, che partirà alle ore 16.00 con musiche a velocità variabile proposte in 4 ambienti differenziati, due interni il LINK Main Room e due esterni nel LINK Garden dove in entrambe si svolgeranno attività multidisciplinarie varie.

La lunga celebrazione partirà alle ore 16 nello spazio esterno del LINK Garden a cura del collettivo Live and Kicking Roots and Culture per una proposta hip-hop, reggae in puro stile Urban Sound. Alle ore 18.00 nella zona interna LINK Main Room ad orario aperitivo si darà spazio per l’appunto alla cocktail music e all’easy listening di artisti passati dalla famosa Notte Vidal come Davide Natale, uno dei primi ideatori e selezionatori di quella serata.

Alle ore 20.00 si terrà l’asta dei reperti del Link battuta dal leggendario Alan Seller (conosciuto anche come Reverendo Mc Allan) che per l’occasione aggiudicherà ai migliori offerenti , pezzi di murales e tag di via Fioravanti e altri memorabilia dell’epoca, ritornati al LINK dopo essere stati esposti anche nel Museo della Città di Bologna ora in stato di dismissione.

Alle 23.00 si darà l’avvio alla fase notturna all'interno della LINK Main Room dove si programmerà la migliore soulful house, new electro e mutant techno a cura da una Link Expat Squad di artisti transitati con regolarità nei vari Link, che oggi vivono e si esibiscono in Europa tra come Dadame aka Dario Damerini da Barcelona, dove suona organizza e produce come uno dei membri più attivi dell'etichetta The Monkey Bar. Di eccezionale impatto sarà il live dei Cervo Boys , duo di produttori elettronici italiani di lungo corso tornano al LINK in una nuova veste italodisco dadaista, di cui celiamo le loro identità perché già remixatori (poco segreti) di una “ Boys” di Sabrina Salerno, apprezzata da Zombie Nation, suonata da DJ Hell (International Deejay Gigolo) dal Giappone alla Giamaica, si ripresentano sul palco per una performance ai confini della realtà e ancora della legalità discografica. Chiuderà la sala DJ Peaknick - Nicola Bonandrini , uno dei migliori selezionatori presenti in Italia, con all’attivo un passato tra il Plastic di Milano dove è stato direttore artistico della one night di culto P.O.T. (Plastic On Thursday) e il Link, dove ha sviluppato progetti e labels come TOI, Beat-

Actione (e altri pseudonimi ) che lo portano ancora oggi a suonare in club di fama nazionale ed

europea. In una saletta segreta che aprirà solo in questa occasione è previsto il ritorno a Bologna ed al LINK della bravissima Rebecca Wilson in un dj set di grande charme energetico, che sarà accompagnata dal bravo Frequency Modulation e altri ospiti a sorprsa