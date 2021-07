"Lisistrata" diretto da Francesca Pierantoni: Aristofane dà appuntamento al Costarena

Lisistrata, stanca della continua assenza del marito, impegnato nelle eterne guerre che insanguinano l'antica Grecia, convoca le donne di tutta l'Ellade per discutere un importante problema. Gli uomini sono perennemente impegnati nell'esercito e non hanno più il tempo di stare con le loro famiglie? Allora Lisistrata propone uno sciopero del sesso: finché gli uomini non firmeranno la pace, esse si rifiuteranno di avere rapporti sessuali con loro. Non solo: rifiuteranno ogni compito femminile, smettendo di cucinare, occuparsi dei figli e della casa.

Quanto potranno sopravvivere, gli eroici combattenti?

Lisistrata di Aristofane Regia di Francesca Pierantoni. Aiuto regia Teodora Moisescu

Spettacolo con:

Angela Giusti

Anna Cristofaro Daniela Censori Elisabetta Barana Francesca Ferrara

Gabriella Casoni

Maria Elena Menini

Patrizia Cirillo

Raffaella Monsellato

Robertino Aniello

Serena Beghelli



