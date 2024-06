"Living here": mostra fotografica di Izabela Urbaniak

Loro vivono qui. E mostrano le loro case. Volti e corpi, mobili e oggetti, muri di abitazioni modeste, ordinate, provvisorie, umili o orgogliose, asettiche o portatrici di cultura, di storia, di memoria, nel solco della grande tradizione fotografica polacca incarnata da Zofia Rydet e dal suo progetto Sociological Record. Così, Izabela Urbaniak entra nelle case e descrive chi le abita, dentro la Polonia ma anche oltre i confini. I progetto fotografico di Izabela Urbaniak è presentato per la prima volta in Italia. L’artista vive e lavora a ?ód?, ed è laureata alla Scuola di Cinema di Varsavia. Ha vinto numerosi premi di fotografia, in particolare in reportage di viaggio.



INGRESSO LIBERO



inaugurazione: lunedì 1 luglio