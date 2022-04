(Art City) Living Santo Stefano: mostra collettiva a cura di Art Motel

In occasione di Art City 2022, Art Motel propone una collettiva che ancora una volta dà spazio agli artisti emergenti proponendo un confronto serrato con artisti affermati, bolognesi e non. Dal 7 maggio il laboratorio permanente di Lucia Cataleta e Dario Molinaro, porta negli spazi di Maison Ventidue presso L’Appartamento, una collettiva dedicata al Quartiere Santo Stefano: un progetto site specific che indaga luoghi storici e magici, storie e aneddoti, icone, eroine e personaggi del cuore pulsante della città di Bologna, attraverso la ricerca artistica di sei artisti emergenti.



Samuele Bartolini, Margherita Borghesi, Cecilia Grelli, Gabriele Perugini, Ilaria Piccirillo, Luisa Fernanda Villanova realizzeranno una collettiva incentrata sulla ri-scoperta di Santo Stefano nelle sue mille sfaccettature e volti, alla ricerca di elementi, scorci, storie, siti storici e religiosi meno noti, ma osservati con gli occhi di chi il quartiere non lo vive e conosce a fondo perché fuorisede o insediato in altro quartiere. Al lavoro finale da esporre ogni artista ci arriverà attraverso una passeggiata compiuta in zona per realizzare una serie di bozzetti preparatori e disegni, che diventeranno parte integrante della mostra, occupando fisicamente i corridoi dello spazio di via Miramonte. Le due sale, invece, ospiteranno i lavori finali e le installazioni.



La tematica del confronto, invece, si costruirà coinvolgendo sei artisti affermati del panorama artistico italiano: Silvia Argiolas, Domenico Grenci, Leo Ragno, Martina Roberts, Giuliano Sale e Giulio Zanet, che scriveranno per ciascun artista un testo emozionale sui lavori finali da esporre in mostra. Ogni coppia di artisti ha dialogato tra loro attraverso incontri fisici svolti nei relativi studi, skype call o scambi di email per indagare sulla ricerca, sulla tematica e sulla realizzazione dei lavori finali, con esiti creativi straordinari. I testi dei sei, infatti, scaturiscono da un ulteriore atto creativo insito nel progetto che porta tutta la soggettività e la poetica di ciascuno: una mostra nella mostra, di cui si potrà leggere e apprezzare gli esiti negli spazi di via Miramonte. I testi, infatti, saranno installati accanto alle opere in mostra.



MOSTRA COLLETTIVA

Living Santo Stefano - Il salotto buono della città



dal 7 maggio al 5 giugno 2022 in occasione di Art City 2022.

14 maggio “LIVING MIRAMONTE” mostra + dj set in occasione di Art City White Night



presso L’Appartamento

via Miramonte 4-6, Bologna



Aperture:

sab e dom (17.00 - 19.00)

e su appuntamento (cell. 328 3398777)





Art Motel(328 3398777) | Maison Ventidue (3891872729)