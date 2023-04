Lìxlì lo show 2023, l'improvvisazione vera! a sostegno delle Cucine Popolari

Sta arrivando anche quest'anno lo show più improvvisato e divertente che ci sia, non puoi mancare! Venerdì 21 Aprile 2023 ore 21 al Teatro Lambrakis di Bologna.

Vai subito su www.daimo.org per partecipare!

Lo spettacolo a sostegno delle Cucine Popolari torna anche quest'anno, vi aspettiamo!

Tantissimo divertimento con una serie di Sketch improvvisati e sarà proprio il pubblico a scegliere cosa vedere decidendo l'argomento delle scene.

Improvvisatori:

Anna Maria Galliani - Barbara Bertelli - Christian Lucano - Dade Rossi - Francesca Aulitto - Giorgio Lo Bocchiaro - Morena Del Gaudio - Teresa Vignoli - Riccardo Bortolotti

Presentano:

Gabriele Morandi e Isabella Magarò

Tecnico del suono: Matteo Esposito

Foto di: Andrea Fabbri Cossarini

Staff: Chiara Martuzzi, Francesco Rinaldi

Anche quest'anno, come da nostro statuto, abbiamo deciso di donare i contributi raccolti tolte le spese per la realizzazione, alle Cucine Popolari, per verificare quanto è stato raccolto l'anno scorso collegati al nostro sito www.daimo.org

Per fare la tessera e prendere i segnaposto degli spettacoli potete andare sul sito oppure di persona ci trovate , a Villa Paradiso via Emilia Levante 138 Bologna, il

Lunedi dalle 19,30 alle 22,30



Gallery

Chiamare o WhatsApp, prima per sicurezza il 3201580733