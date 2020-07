"Lo sciroppato": teatro di strada sull'Appennino

Mr. Lucky prova in tutti i modi a dimostrare che è in possesso di alcuni liquidi magici, i quali donano speciali virtù. Durante la sua avventura iniziano un susseguirsi di destrezze strabilianti in un’escalation fenomenale che culmina svelando il vero segreto della... vita! Rullo di equilibrio, verticali estreme, volteggi su sbarra mixate con molto divertimento lasceranno a bocca aperta il gentile pubblico dell’Alluce Verde.



Lo Sciroppato fa parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono adatti ad adulti e bambini. Alcuni eventi sono a ingresso libero e uscita a cappello e altri a biglietto.Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.

La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento. Il pubblico dovrà giungere in anticipo a conferma della prenotazione assicurando il corretto orario di inizio dello spettacolo.



Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



Evento a offerta libera.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Telefonica: dalle 16:00-20:00 +39 353 4098322

Online su: https://www.eventbrite.it/e/114438711266