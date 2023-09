Lo scrittore ucraino Andrei Kurkov presenta Api grigie (Keller Editore, 2023), libro vincitore del National Book Critics Circle award 2022.

Dialoga con Giovanni Egidio, caporedattore La Repubblica Bologna.

Traduce Andrea Bertazzoni.

Segue firmacopie.



Mercatino e raccolta fondi a cura di Mediterranea Bologna, impegnata da mesi in missioni di rifornimento di aiuti umanitari per il progetto #MedCare4Ukraine.In caso di pioggia, l'evento si terrà presso La serra sonora (chiusa e riscaldata).

Ingresso libero.



Evento a cura di Kilowatt, Mediterranea Bologna, La confraternita dell'uva - Libreria indipendente, Keller Editore, nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.



mercoledì 20 settembre, ore 20:00

Le serre dei Giardini Margherita

Serra Sonora

via Castiglione 134

Bologna



API GRIGIE: Vincitore del National Book Critics Circle award 2022.

Quando il miele sa di guerra. Api grigie è un romanzo su una guerra di cui quasi nessuno sapeva nulla fino a quando gli eventi di febbraio 2022 l’hanno riportata al centro dell’attenzione.

Ma Api grigie non è un romanzo sulla guerra o se lo è, lo è al pari di classici come “Il buon soldato Sc’vèik” che ci aiutano a comprendere meglio il mondo.

Un romanzo pieno di atmosfera e saggezza, che costringe il lettore a rallentare, ricordandogli ciò che conta di più: preservare l’integrità della natura. L’apicoltore Sergej vive nel Donbass, dove combattenti ucraini e separatisti filo-russi si scambiano quotidianamente colpi di arma da fuoco dal 2014.

Sopravvive attenendosi al motto: non sentire niente, non vedere niente, stanne fuori. La sua unica preoccupazione è il benessere delle sue api. Perché il mondo delle api continua a essere governato da un ordine intelligente e da una meravigliosa produttività mentre l’umanità semina il caos. Una primavera si mette in viaggio: vuole portare le api in una regione dove possano raccogliere il nettare in pace...



ANDREI KURKOV:

Andrei Kurkov nasce il 23 aprile 1961 in un paese dell’area di Leningrado. Nel 1983 si laurea all’Accademia pedagogica di lingue straniere di Kiev, dove vive tuttora. È autore ucraino che scrive in russo. Kurkov si dedica alla scrittura fin da piccolissimo e ha un hobby particolare, collezionare cactus: a 12 anni possiede la settima

collezione di cactus dell’Ucraina. Per un periodo lavora come giornalista, presta il servizio militare a Odessa e poi si occupa di cinema, sceneggiature e libri.



Altri suoi romanzi sono in via di traduzione sempre per Keller editore.