Lo Stato Sociale all'Antoniano: "Forse è un po' troppo normale"

Il 4 marzo LO STATO SOCIALE si esibirà al mitico Teatro Antoniano di Bologna in uno spettacolo esclusivo, tra musica e parole, che porterà in scena - per la prima volta in assoluto - “Forse un po’ troppo normali”, il brano composto per il film “Crazy For Football - Matti per il calcio”, la fiction tratta dall’omonimo documentario firmato da Volfango De Biasi. Si tratta di un progetto eccezionale che racconta la vera storia del mondiale di calcio più strano di sempre: la prima nazionale formata da pazienti psichiatrici. Ad accompagnare la band sul palco ci sarà anche Max Collini, l’inconfondibile voce degli Offlaga Disco Pax, che si unirà alla serata rendendo il tutto ancor più speciale.

L’evento è parte del progetto “Covo Club a night with” e sarà un’occasione da non perdere per ascoltare canzoni mai suonate prima d’ora dal vivo, ma anche per tornare a cantare a squarciagola insieme al collettivo bolognese. Con l’entusiasmo trascinante a cui ci hanno abituati, Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo si scateneranno in una vera festa, che avviene proprio nel decimo anniversario dall’uscita di “Turisti della democrazia”. Insomma, uno show nel pieno stile dei ‘regaz’: dinamico, imprevedibile e con un alto tasso di sorprese che renderanno il tutto davvero unico e irripetibile.

«Venerdì 4 marzo ci dedicheremo una serata unica e vorremmo farlo con voi» racconta la band «proveremo a raccontarvi un po’ di noi, di quel che ci passa per la testa e, perché no, di quel che potrebbe essere il nostro 2022. Pensavamo di cogliere l’occasione per suonarvi qualche pezzo che, per un motivo o per un altro, non vi abbiamo mai suonato dal vivo. Tirate a indovinare se volete. Oppure venite a trovarci che abbiamo pure pensato ad un regalo per chi viene».

In occasione di questa serata speciale, Lo Stato Sociale, insieme a Garrincha Dischi, regalerà un 45 giri in edizione limitata con due brani mai pubblicati prima: "Forse un po' troppo normali", canzone scritta per il film "Crazy for Football", e "Sempre lo stesso, sempre diverso", dalla colonna sonora di "La piazza della mia città - Bologna e lo Stato Sociale".

N.B. il vinile si potrà ritirare nelle prossime settimane consegnando il biglietto dello show al Garrincha HQ di Bologna, nelle settimane successive al live. Tutte le informazioni saranno disponibili su garrinchadischi.it a partire dal 4 marzo.

COVO CLUB A NIGHT WITH…

Covo Club, Antoniano di Bologna e Collettivo HMCF con A NIGHT WITH... vogliono creare un format innovativo ed originale che possa essere fruibile per il pubblico in modalità diverse.

L’idea è quella di proporre una serie di appuntamenti all’interno del Teatro Antoniano in cui una band o un artista del territorio si confronterà con un intervistatore (scelto ad hoc per ogni appuntamento) per una chiacchierata approfondita sul proprio percorso artistico, sulla propria storia, sul rapporto con il territorio.

Il tutto attraverso racconti, aneddoti, possibili ospiti ed inserti video. Si tratterà di un vero e proprio show, che vedrà l’artista coinvolto esibirsi anche dal vivo.

Lo show sarà fruibile per il pubblico dal vivo, ma verrà anche registrato sia in audio che in video, per creare diversi tipi di produzioni: un format web/televisivo (registrato grazie allo studio televisivo del Teatro), un podcast da diffondere nelle varie piattaforme ed anche una release discografica, ovvero un ep in formato vinile o digitale dei brani suonati live dalla band.