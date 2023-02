Giovedì 9 febbraio lo spettacolo "Long Live the Queen" in scena al Teatro Celebrazioni.

"Long Live the Queen", il grande spettacolo tributo Queen dove il tributo ai Queen n°1 in Europa incontra special guest, strumenti classici, uno spettacolare show di luci e molte altre entusiasmanti sorprese. Rivivi le emozioni di un concerto dei leggendari Queen in questo grande spettacolo tributo! Rivivi la leggenda. Descritti come il miglior tributo in Europa, i più simili all’originale, Break Free – Queen Tribute Show è il tributo internazionale ai Queen accolto con entusiasmo in Italia e tutta Europa. In questo spettacolo vengono proposti tutti i grandi successi dei Queen come “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” e “Show Must Go On”. Questo spettacolo ha raggiunto il sold out in una settimana in tutta Europa e offre un’esperienza indimenticabile… We Will Rock You!