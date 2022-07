Look Ap: laboratori, escursioni, proiezioni e musica

Lizzano in Belvedere

Indirizzo non disponibile

LookAp è una rete, un progetto di arte diffusa in Appennino che intreccia realtà culturali e linguaggi diversi, un nuovo modo di vivere la montagna.

Un programma di incontri, laboratori, attività ed eventi, pensato principalmente per bambini e bambine, che potranno giocare con materiali di recupero e ascoltare storie e musiche di paesi lontani; perdersi nel bosco e lungo i sentieri, immergendosi totalmente nella natura e scoprendone le bellezze.

Programma:

GIORNATA DI APERTURA

DDMENICA l7 LUGLIO

h 16 | Laboratorio di movimento per e con le donne del CAS di Vidiciatico

h 18 | Nella suggestiva piazza di Vidiciatico un concerto a cura del Coro Monte Pizzo

A seguire h 19.30 | Al Cinema la Pergola la proiezione del film documentario "Le voci di Ca' Berna", realizzato dagli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado di Lizzono in Belvedere. Dove: Piazzo XXVII settembre

SIAMO TUTTI ARREDATORI

SABATO 23 LUGLIO

Costruiamo insieme la nostra casa dei sogni con materiali di recupero. Laboratorio a cura di Paola Camerone.

Dove: Festa del Borgo - Vidiciatico, h 16

ANIMALI DI CARTA

DOMENICA 24 LUGLIO

Comminata nel bosco sulle tracce delle figure fantastiche della tradizione belvederiana e laboratorio a cura di Pietro Antolini e Cooperativa Madreselva

Dove: Budiara - Vidiciatico, h 10.30

LA STREGA ROSSELLA E ZOG

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

La strega Rossello (Room on the Broom, Gran Bretogno/2012) di ]an Lachauer e Max Lang (26') Zog (Gran Bretogno/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27')

Due film animati tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler, due capolavori animati prodotti dalla Magic Light Pictures adatti a grandi e piccini. Consigliato 3+

Dove: Cinema e teatro la Pergola, h 21

PERCUSSIONI, IL NOSTRO CORPO CHE SUONA

SABATO 30 LUGLIO

Impariamo insieme come diventare degli strumenti musicali accompagnati da piccole e vere percussioni.

Laboratorio a cura di Erica Salbego

Dove: Giardino la Pergola, h 18

ORTICA

DOMENICA 7 AGOSTO

Piccolo concerto disegnato nel bosco e inaugurazione della mostra delle tavole originali del libro "Ortica, guida all'ascolto della natura selvatica" di e con Marina Girardi

Dove: Rifugio Segavecchia Pianaccio, h 10:30

DIARI DEL SOTTOBOSCO

SABATO 13 AGOSTO

Passeggiata nel bosco alla ricerca di oggetti, pensieri e immagini per creare diari illustrati e personalizzati, che parlano dei nostri sentieri fantastici con Candia Castellani e Gianluca Gorofalo. Dove: Percorso vita - Vidiciatico, h 16

FOLE E MANFRINE

DOMENICA 14 AGOSTO

Passeggiata e spettacolo musicale con racconti e danze della tradizione montanara con Fragole e Tempesta.

Dove: Sette Casoni - Percorso vita, Vidiciatico h 10.30

LA FEBBRE DELL'ORO

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

(USA/1925) di Charlie Chaplin

Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni americani, la corsa all'oro, e nei panni di Charlot si avventura, in un'atmosfera dolce e poetica, tra le montagne nevose del Canada. Dove: Cinema e teatro la Pergola, h 21