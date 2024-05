Lorenzo Hengeller torna sul palco del Bravo con ospiti e sorprese per il pubblico

Mercoledì 8 maggio, in trio accompagnato da Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, il pianista e cantante napoletano sarà sul palco del locale di via Mascarella a Bologna per una serata che entusiasmerà e farà divertire il pubblico presente. In scaletta, oltre a brani inediti, l’artista omaggerà anche Lelio Luttazzi, Renato Carosone e Paolo Conte per un concerto tra jazz, swing, ironia e piacevole leggerezza.



Per info, costi e prenotazioni: 051-266112