Luca Bottura al Parco della Montagnola: “Manifesto del partito impopolare”

Mercoledì 8 settembre a Frida nel Parco (Parco della Montagnola) Luca Bottura presenta “Manifesto del partito impopolare” (Einaudi Stile libero extra). Interviene Claudio Visani. Ore 20.30.

«L’impopolare e? internazionalista e se ne fotte dei confini. E? patriota di molte patrie e non darebbe mai la vita per l’idea di un altro come diceva Voltaire, anche perche? Voltaire non l’ha mai detto».

A 182 anni dalla nascita di Karl Marx, un libro satirico, paradossale e divertentissimo, scritto con un sogno nel cuore: impopolari di tutto il Paese, unitevi!

L’Italia e? l’unica nazione al mondo in cui la maggioranza berciante si dice fuori dal coro, chi se la prende con le minoranze – neri, omosessuali, iscritti al Pd – sostiene di essere discriminato,

e gli evasori fiscali si lamentano con chi paga le tasse.

Intanto, i progressisti continuano a inseguire il Centro, che si sposta sempre piu? a Destra. Ma non sara? che il consenso e? sopravvalutato? Forse, per perdere con stile (o vincere per fortuna) basterebbe dire o fare qualcosa di impopolare. Ecco allora il Manifesto del Partito Impopolare, una brillante disamina della nostra classe dirigente, con pratiche schede sugli attuali partiti populisti e un programma di governo impopolare: la Costituzione, sviscerata punto per punto. Immaginando

il discorso introduttivo del premier, il simbolo, il pantheon degli Impopolari e il loro inno, Bottura inocula un vaccino contro tutti i populismi, e sta dalla parte dei proletari, anche quelli che credono di essere borghesi.

