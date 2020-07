A Baricella il “primo Luca Day” memorial per Luca Caravita

A Baricella il primo memorial per Luca Caravita, morto sul lavoro allo zuccherificio di Minerbio

Si terrà sabato 25 luglio il “primo Luca Day” memorial per Luca Caravita, l’operaio residente a Baricella morto lo scorso anno in seguito a un incidente sul lavoro allo zuccherificio CoproB di Minerbio.

Musica e concerti animeranno un pomeriggio al parco della Resistenza “Cesarino Volta” (via Europa 3) di fianco all’Auditorium, con prove ed esibizioni di band nel nome della passione musicale che Luca aveva fin da giovane.

Tutto il ricavato andrà alle scuole elementari del paese come voluto dalla famiglia del ragazzo.



L’iniziativa è organizzata dall’associazione Partycella con il patrocinio del Comune di Baricella.