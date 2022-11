Luca Ravenna in "568" al Teatro Celebrazioni

Sabato 12 novembre Luca Ravenna in scena al Teatro Celebrazioni.

Dopo il successo della prima stagione di “LOL”, del podcast “Cachemire” e delle Stagioni invernale ed estiva del suo 568, Luca Ravenna torna sul palco con il suo show di pura stand up comedy in cui parla del suo strano mondo ricco di persone inventate e personaggi veri. Ravenna racconta la realtà in maniera comica e vivida condividendo col pubblico temi molto personali, come il suo passato da cleptomane nei discount di Roma o la peggior cosa che abbia mai detto in psicoterapia, fino ad arrivare a trattare temi universali come il salto della quaglia. Lo stand up comedian calca i palchi più prestigiosi con estrema naturalezza coinvolgendo migliaia di persone, demolendo la quarta parete una battuta dopo l’altra e improvvisando con il pubblico facendo sì che ogni suo show sia unico e irripetibile. In molte città in cui Luca Ravenna si è esibito sono stati registrati record storici per numero di spettatori a uno show di stand up comedy.