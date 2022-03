Un pomeriggio per Dalla con gli amici di sempre: "Lucio visto da vicino"

Gli studi di registrazione Fonoprint sono stati per molti anni la ‘casa’ artistica di Lucio Dalla, che ne era anche socio. Qui il cantautore ha registrato alcune delle canzoni ‘classiche’ della sua vastissima discografia, qui hanno registrato tantissimi artisti che lui ha scoperto.

Un legame lungo, che non si è mai interrotto e che ha spinto Fonoprint a organizzare una giornata in suo ricordo. Tra appuntamenti informali che si susseguiranno nel giorno, il 4 marzo, nel quale ricorre il suo compleanno, proprio all’interno dello studio di registrazione, tra il mixer e le macchine dove nascevano i suoi capolavori. Insieme a persone che, come recita il sottotitolo di ‘Lucio visto da vicino’, lo hanno conosciuto bene. Lontano dai riflettori, ma capaci di una relazione che è stata insieme umana e professionale, persone che lo hanno accompagnato nella sua carriera con diverse funzioni. Sarà un pomeriggio ‘intimo’ di racconti personali, di storie di concerti, di nascita delle canzoni, di lunghi viaggi per i tanti tour. Le conversazioni saranno sempre accompagnate dall’ascolto di una selezione di suoi brani registrati in Fonoprint.

Il primo appuntamento sarà con Tobia Righi, l’amico di sempre, il primo manager, il confidente, la persona con la quale Dalla ha percorso la strada della sua carriera sin dagli esordi. Insieme a lui Mauro Malavasi, il produttore per eccellenza, l’uomo dietro il suono dei suoi capolavori.

Il secondo sarà con Bruno Sconocchia, storico manager di Lucio Dalla, per il quale si occupava della produzione di molti dischi e dell’organizzazione dei suoi tour. Il terzo sarà con Maurizio Biancani, altro socio di Fonoprint, uno degli ingegneri del suono più conosciuti in Italia, che ha lavorato su tantissimi dischi di Dalla e di tour di grande successo. Con lui ci sarà Giovanni Pezzoli, batterista e fondatore degli Stadio che ha suonato in album come Automobili e Come è profondo il mare.

E’ indispensabile la prenotazione alla email: paola@fonoprint.com