"Lucio Ottanta": dal 1° marzo al 5 marzo Bologna celebra Lucio Dalla con tanti eventi

Buon compleanno Lucio Dalla! Per gli ottanta anni dell'artista Bologna si riempie di eventi al 1° al 5 marzo. Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna ed il sostegno di Banca di Bologna, si prepara, insieme ai partner Bologna Sport Marathon, CIAO Discoteca Italiana, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, iCompany e Pressing Line a dare vita al programma di iniziative “Lucio Ottanta” che tra il 1° marzo e il 5 marzo coinvolgerà la città natale dell’artista in un affettuoso ricordo.

Il programma completo:

1° marzo, ore 11.30 - Inaugurazione della lapide sulla casa natale dell’artista (Piazza Cavour 2) e del cartiglio storico sull’ultima casa in cui Lucio Dalla ha vissuto e lavorato (Via D’Azeglio 15). Le celebrazioni della ricorrenza degli ottanta anni dalla nascita di Lucio Dalla a Bologna si apriranno il 1° marzo alle 11.30 con l’inaugurazione, alla presenza di Elena Di Gioia, delegata Cultura di Bologna e Città Metropolitana, della lapide che i cugini dell’artista insieme alla Fondazione Lucio Dalla apporranno sulla casa natale, in piazza Cavour 2, e subito dopo, in via D’Azeglio 15, verrà svelato il cartiglio storico che indicherà l’ultima casa in cui l’artista bolognese ha vissuto e lavorato.

2 marzo, ore 21 Teatro Celebrazioni - “CIAO Rassegna LUCIO DALLA per le forme innovative di musica e creatività”. Il 2 marzo alle 21, al Teatro Celebrazioni, si terrà la prima edizione di “CIAO – Rassegna LUCIO DALLA per le forme innovative di musica e creatività”. Un evento inedito, una serata speciale di musica, nuove idee e nuovi progetti, dedicata al grande artista e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione, che diverrà l’appuntamento annuale, a Bologna, con l’innovazione musicale. L’iniziativa, promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna ed il sostegno di Banca di Bologna, è stata presentata dagli ideatori, Daniele Caracchi, Pressing Line, e Massimo Bonelli, iCompany, con l’entusiasmo e la certezza di dare vita ad un evento originale che esplorerà in ogni sua dimensione l’universo della musica italiana per individuare, accogliere e valorizzare visioni originali e creative e offrire al pubblico l’intuizione della musica di domani. Nel corso della serata, condotta da Dario Ballantini insieme a Mille, verrà assegnato il prestigioso “Ballerino Dalla”, disegnato dall’artista Mauro Balletti e ispirato al brano “Balla balla ballerino”, agli artisti, alle opere, oltre che ai producer e ai talentPartner.

3 marzo – visite guidate alla casa di Lucio Dalla

Il 3 marzo, in collaborazione con Bologna Welcome, le porte della casa di Lucio Dalla saranno aperte ai visitatori desiderosi di compiere un viaggio nella vita dell’artista attraversando le stanze dell’ultima abitazione in cui l’artista ha vissuto e lavorato, in via Massimo D’Azeglio 15.

Dal 3 al 5 marzo “Bologna Marathon 2023” - “Bologna corre ricordando Lucio Dalla”

Il 3 marzo prenderanno il via le attività di “Bologna Marathon 2023” con l’”Expo Village” al PalaDozza dedicato all’accoglienza dei numerosi runner che arriveranno a Bologna per le gare che si terranno il 5 marzo, nel nome di Lucio Dalla. All’artista sono infatti dedicate le medaglie ufficiali della Maratona, della 30km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 Km sulle quali, oltre che dall’iconico cappello con gli occhiali, Lucio Dalla il suo legame con lo sport è ricordato da una strofa dell’innoPartner



4 e 5 marzo – Presentazione del libro “Il parco della luna” di Lucio Dalla, illustrato da Sarah Mazzetti ed edito da CIAO Discoteca Italiana e dell’omonimo progetto della Fondazione Policlinico Sant’Orsola dedicato all’infanzia Con CIAO Discoteca Italiana, collettivo artistico torinese che rielabora e reinterpreta visivamente la storia della musica italiana, Fondazione Lucio Dalla condivide un originale progetto editoriale per l’infanzia, un libro dedicato al brano “Il parco della luna” (IL PARCO DELLA LUNA / © 1985 EMI Music Publishing Italia - Universal Music Publishing Ricordi), illustrato dall’artista bolognese Sarah Mazzetti.