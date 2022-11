"Lucy": Festival di arti performative e linguaggi della scena technologically oriented

Domenica 4 dicembre il Festival fa tappa per l’intera giornata al DAMSLab/Auditorium di Bologna con il progetto LUCY IN THE SKY: esperimenti per la scena futura, in collaborazione con DAMSLab | Dipartimento delle Arti - Università di Bologna.

Si inizia (ore 11.30) con Turn on your ears - il teatro in podcast un progetto di Altre Velocità dedicato all'audiodramma contemporaneo, a cura di Ilaria Cecchinato e Rodolfo Sacchettini. Si attraverseranno esperienze di audio-teatro, sonorità e narrazioni di ieri e di oggi, lungo i tracciati del genere fantascientifico e di quello distopico, emblematici delle potenzialità creative del suono e della voce.

Nel pomeriggio al DAMSLab/Teatro si presenta Gradi di Libertà. Corpi, algoritmi e creatività progetto di Matteo Casari (Università di Bologna) Esperimento artistico-scientifico tra danzatori, programmatori, robot e pubblico su Creatività e Robotica col coreografo Carlo Massari in collaborazione con Performing Robots. Interdisciplinary Research Group (Università di Bologna) con il Patrocinio del Dipartimento delle Arti. 3 step per comparare la creatività umana e quella sviluppata da un'intelligenza artificiale.

Performer e pubblico saranno coinvolti in uno studio attualmente in corso al Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna. Si inizia (ore 15.00) con Grado di libertà n.1 La teoria,

conferenza con Matteo Casari e Cinzia Toscano che descrivono l'esperimento, offrendo uno spaccato sul rapporto tra teatro, robotica e intelligenza artificiale tra Oriente e Occidente. Il coreografo Carlo Massari illustra lo Step2: l’esperienza dei performer nei tre giorni di lavoro. Allegra De Filippo, componente del team che conduce la sperimentazione sulle coreografie sviluppate da un algoritmo all’Università di Bologna, offrirà uno spaccato sul campo dell’AI & creativity.

A seguire (ore 16.00) si presenta Grado di libertà n.2 L’esperimento. Esperimento col pubblico. Trenta danzatori dell'Accademia di Alta Formazione Internazionale Anfibia guidati dal coreografo Carlo Massari di C&C Company si confronteranno con "rivali" Robot sul piano della creatività. E' stato fornito a entrambi un alfabeto fisico. Danzatori e robot hanno lavorato creando micro-coreografie a partire dallo stesso vocabolario e da una forte limitazione delle possibilità: pochi movimenti, musiche prefissate, durata per ciascuna sequenza 2min. L‘esito è aperto al pubblico che potrà votare il grado di creatività e artisticità

espresso dal robot rispetto a quello degli artisti umani. Le danze artificiali saranno interpretate

da una simulazione 3D del Robot Nao.