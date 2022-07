Luglio a tutto volume: i concerti da non perdere questo mese Grandi nomi internazionali sui palchi sotto le stelle di Bologna: i live più belli, anche se tanti ancora ce ne sono

Supergrass

Un'estate da ricordare per la quantità e la qualità di musica dal vivo che sale sui mille palchi estivi di Bologna. E luglio, così come il mese che lo ha preceduto, è stra-ricco di biglietti da staccare, brani da cantare a squarciagola e piedi da far muovere a ritmo, qualsiasi esso sia. Nomi internazionali, voci italiane, dal rap al pop senza tregua per quattro settimane. E ci sono delle date che davvero, non si possono saltare...

Ecco i concerti imperdibili di questo mese!

Il brit-pop dei Supergrass: "We are young, we run green!"

We are young, we run green

Keep our teeth nice and clean

See our friends, see the sights

Feel alright

La conosciamo tutti la canzone Alright dei Supergrass. E' del '95, ma è come se quel video su MTV lo avessimo visto ieri! E così questa band icona del brit pop torna in Italia con due imperdibili appuntamenti in occasione del reunion tour. Un'occasione come questa capita una sola volta nella vita e Bologna è nalla lista: appuntamento sabato 16 luglio al BOtanique, ovvero al festival di via Filippo Re. Il costo del biglietto è anche super-abbordabile: meno di 30 euro.

La band metal più amata del mondo: gli Iron Maiden live

Il 7 luglio salirà sul palco del Bologna Sonic Park la band metal più amata al mondo: gli Iron Maiden. Così come promesso gli Iron Maiden infiammeranno gli animi dei loro fan con "Legacy of the beast", il loro tour più spettacolare di sempre così come fanno dagli anni '70. Un live davvero da non perdere a pochi passi da casa.

Goran Bregovic dal vivo a Bologna il 21 luglio 2022 a Sequoie Music Park

Goran Bregovic dal vivo a Bologna il 21 luglio 2022 a Sequoie Music Park. L’atteso ritorno di Goran Bregovic, accompagnato dalla sua Wedding and Funeral Band, per un concerto che si preannuncia come una grande festa. Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star, non ha dovuto scegliere, ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua. Bregovic porta in sé il melting pot che ha caratterizzato tutto il suo lavoro “Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’ gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista - un mestiere da gitano - come diceva lui”

Classica "speciale": Royal Concertgebouw e Romanovsky a Varignana

Varignana Music Festival dà appuntamento per giovedì 7 luglio alle ore 21 all'anfiteatro sul Lago per la serata finale, ospite un ensemble straordinario, formato dalle prime parti della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la massima compagine sinfonica olandese, con residenze artistiche nelle principali sale internazionali, da New York a Minsk e da Tokyo a Seul, Vienna, Roma e Madrid. Il programma allinea due capolavori del repertorio: nella prima parte del concerto, i Solisti della RCO saranno impegnati nel Quintetto per clarinetto e archi di Brahms, mentre nella seconda parte si unirà a loro Alexander Romanovsky, a completare l’integrale dei Concerti per pianoforte di Fryderyk Chopin iniziata proprio a Varignana nel 2017. Quest’anno sarà la volta del Primo Concerto in mi minore op. 11 nella versione per piano e archi dello stesso autore. In attesa del concerto, la serata si apre con un aperitivo gourmet e degustazione di vini di Palazzo di Varignana. In caso di pioggia l’evento è rimandato a venerdì 8 luglio 2022 (biglietti da 35 euro).

Paolo Nutini, il grande ritorno del cantautore scozzese (ma con origini italiane)

Dopo sette anni dal suo ultimo tour, l’attesissimo ritorno di Paolo Nutini è finalmente realtà. Il cantautore scozzese salirà sul palco di Sequoie Music Park a Bologna il 20 luglio, con un emozionante live estivo. Nutini ha origini italiane visto che suo padre è originario di Lucca, ma la sua mamma è britannica: è grazie al papà (i genitori gestiscono un negozio di fish and chips) se ha maturato e sperimentato tanto la musica. Nutini ha partecipato alla corale della sua scuola ed è in queste occasioni che il suo insegnante lo ha notato e gli ha dato consigli per migliorare la sua tecnica vocale.