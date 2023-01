Il 14 gennaio 2023 sarà inaugurato il progetto “Luigi Bernardi. L’impronta del Gaijin”, una rassegna di eventi culturali che si svolgeranno in diversi Comuni della Provincia di Bologna nel corso dell’anno: il periodo scelto è altamente simbolico perché a gennaio 2023 si celebrerà quello che sarebbe stato il settantesimo compleanno di Luigi Bernardi mentre ad ottobre 2023 il decimo anniversario della sua scomparsa.

Il progetto “Luigi Bernardi. L’impronta del Gaijin” si comporrà di quattro main event tematici, tre dei quali

dedicati ad un ambito particolare del lavoro culturale di Bernardi, e uno finale che riunirà i vari ambiti in

un’analisi complessiva del suo operato.

Il primo evento si terrà il 14 Gennaio 2023 alle ore 10 presso il Centro Civico Vason di Ponte Rizzoli, nel

comune di Ozzano dell’Emilia. L’evento, coordinato e condotto dallo scrittore Matteo Bortolotti, sarà un

momento di testimonianza e riflessione sulla carriera di Bernardi come editore, talent scout e autore

nell’ambito della letteratura di genere noir, con delle finestre di anticipazione degli altri eventi organizzati

durante l’anno. L’evento vedrà la partecipazione, dal vivo e con contributi video, di scrittori noir come

Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo, Marcello Fois, Piergiorgio Di Cara, Patrick Fogli,

Giampaolo Simi, Franco Foschi, Marco Girella e tanti altri. L’organizzazione dell’evento sarà svolta in

collaborazione con il Comune di Ozzano dell’Emilia.

Il secondo evento si terrà il 3 Febbraio 2023 presso l’Alliance Française di Bologna, e sarà dedicato al

fumetto e alle figure di Luigi Bernardi e Georges Wolinski. Wolinski, infatti, è stato un fumettista satirico

francese, tragicamente scomparso durante la strage nella redazione di Charlie Hebdo, che Bernardi stimava

e amava. In più, Bernardi è stato l’ultimo editore e traduttore delle opere di Wolinski, con la pubblicazione

nel 1990 del volume “Non ci sono più uomini” per la casa editrice Granata Press. L’evento sarà organizzato

in collaborazione con l’Alliance Française e l’Accademia di Belle Arti, e vedrà la partecipazione di studiosi

del fumetto e fumettisti come Enrico Fornaroli e Daniele Panebarco. L’evento sarà l’occasione di inaugurare

una mostra di tavole originali di Wolinski che rimarrà aperta fino ai primi giorni di marzo.

Il terzo evento si terrà il 3 e 4 Marzo 2023 presso il Comune di San Lazzaro di Savena. Si tratterà di una due

giorni dedicata all’ambito meno conosciuto della carriera di Bernardi, ovvero quello di autore teatrale.

Venerdì 3 marzo presso la Mediateca del Comune sarà organizzata una tavola rotonda sul teatro di

Bernardi animata da Nicola Bonazzi, ricercatore dell’Università di Bologna e fondatore della compagnia

teatrale Teatro dell’Argine, con la partecipazione di Rosario Palazzolo, attore e regista palermitano, Michele

Collina e di alcuni attori che hanno interpretato testi di Bernardi. A seguire, verrà organizzata la lettura del

testo “I tempi stanno per cambiare”, scritto da Luigi Bernardi e Rosario Palazzolo e interpretato dalla

compagnia del Teatro dell’Argine. Sabato 4 marzo presso il teatro ITC verranno messi in scena i monologhi

“Senza Luce” e “La Conta”, scritti da Luigi Bernardi, interpretati rispettivamente da Giulio Costa e Marco Casazza, per la regia di Michele Collina. L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena e la compagnia Teatro dell’Argine.

Il quarto evento si svolgerà il 16 Ottobre 2023 presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio nel Comune di Bologna, e sarà un convegno dedicato alla presentazione di un progetto di mostra virtuale, coordinato dalla Prof.ssa Giuliana Benvenuti dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, l’Alliance Française, l’Université Paris Nanterre e la Fondazione Bottega Finzioni. Il progetto prevede la creazione di varie “stanze multimediali” che tramite testi critici scritti per l’occasione e immagini e video di archivio raccontino in dettaglio i vari ambiti della carriera di Luigi Bernardi. L’evento sarà organizzato in collaborazione con gli enti partner e il Comune di Bologna.

Oltre questi quattro main events, il progetto include ulteriori side events non organizzati direttamente

dall’Associazione ma nei quali questa sarà rappresentata dal Presidente Marco Bernardi, e che serviranno

da ulteriore vettore di comunicazione per il progetto principale; questi side events verranno organizzati

durante l’anno, anche al di fuori del territorio bolognese. Possiamo già anticipare che a febbraio a Bologna

e in altre città italiane l’Associazione parteciperà alle presentazioni della nuova edizione del romanzo “Le

Radici del Male” di Maurice G. Dantec, in uscita per la casa editrice Minimum Fax: la prima edizione fu

pubblicata nel 2006 da Luigi Bernardi come curatore della collana Euronoir di Hobby&Work e da lui

tradotto a quattro mani con Sabina Macchiavelli, traduzione che è stata mantenuta anche da questam ristampa di Minimum Fax. Le presentazioni saranno l’occasione per ricordare anche il contributo di Bernardi come traduttore da lingua francese di numerosi romanzi e fumetti.

Un altro evento a cui l’Associazione parteciperà è la seconda edizione del Festival Giallo Città di Napoli, che

si terrà a giugno: come annunciato nella recente prima edizione, dal 2023 il Festival assegnerà un premio

“Luigi Bernardi” alla migliore opera prima di genere noir.

Il progetto “Luigi Bernardi. L’impronta del Gaijin” prevede anche un restyling completo della sezione

dedicata all’Associazione Culturale del sito web www.luigibernardi.com, permettendo la costruzione di un

portfolio foto e video degli eventi organizzati in passato e, a mano a mano, di quelli del 2023, per i quali è

prevista una copertura da parte di videomaker professionisti, nell’ambito di un incarico professionale che si

occuperà anche della definizione dell’identità grafica del progetto e di tutti i materiali di comunicazione

relativi.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Comune di Ozzano dell’Emilia, Comune di San Lazzaro di Savena, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica – Università di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, Alliance Française di Bologna e Teatro dell’Argine.