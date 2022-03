Luigi Ercolano, Marco Simonetta "Rabbia e redenzione"

RABBIA E REDENZIONE LUIGI ERCOLANO - MARCO SIMONETTA A CURA DI LARA MARTINEZ



lnizio mostra sabato 5 marzo 2022 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b (zona universitaria), Bologna.

Fino a sabato 19 marzo 2022, mar-sab, 17-20. lngresso libero, oppure su appuntamento.

IG: galleri_b4



RABBIA: Emerge dal tratto rosso vivo e dalla profondità del blu irraggiungibile. La pennellata cattura il moment presente, l'attualità della vita e la sua crudezza, materializzando l'azione e il lavoro dell'artista stesso. Dai lavori di Luigi emerge la rabbia che sentiamo in questo momento, e l’opera diventa una traccia del nostro passaggio nel mondo.



REDENZIONE: Redenzione attraverso la bellezza nelle ceramiche di Marco. La rabbia viene mitigata dalla contemplazione dei piccoli animali e dalla profondità riflessiva di una testa isolata, assorbita nella sua esistenza stessa. L'intelligenza e lo stupore che proviamo di fronte alla vita ci innalza allontanandoci dalla crudezza del presente.



Rabbia e Redenzione sono i concetti curatoriali che ci permettono di capire un artista in profondità attraverso l'altro. Due visioni incompatibili e isolate come i due poli di attrazione e comprensione della stessa realtà.





Marco Simonetta, Untitled, 23 x 20 x 16, ceramica smaltata, 2021