Iyl: la vincitrice del bma 2021 in concerto al Covo Club

Dopo aver pubblicato per Fonoprint Records il suo album d'esordio, "TANA", lyl entra nel roster di Panico Concerti e annuncia le prime date del TANA LIBERA TOUR. Il 15 aprile si esibirà al Covo Club.



lyl presenterà dal vivo il suo album d'esordio, "Tana", un disco dove l'artista sperimenta con varie trame musicali: ogni brano è pervaso dalla naturalezza e dall'immediatezza del pop, dall’energia vitale del neo soul, dalla ricercatezza nell'arrangiamento e dagli espedienti armonici del jazz a cui si aggiunge uno stile di scrittura unico, introspettivo e imaginifico infuso di sperimentazioni sonore che attingono dall'elettronica.



Un caleidoscopio musicale che conferisce freschezza a un sound classico: "Tana" è una gemma del future soul italiano, un disco che invita all'ascolto integrale, dall'inizio alla fine, per scoprirne tutte le sfumature e il filo conduttore che lo tiene unito. lyl dimostra la sua capacità di elevare il proprio mondo personale a una dimensione figurativamente universale.



Queste i primi appuntamenti in programma:

08.03 Roma - Officina Pasolini

24.03 Torino - resetOFF / OFF TOPIC

25.03 Ferrara - Officina MECA

26.03 Soliera (MO) - Il Merlo

14.04 Urbino - Fuoritema

15.04 Bologna - Covo Club

19.04 Livorno - KeepOn Live Festival



