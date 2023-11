"Ma come ti vesti???" Il laboratorio al Museo delle Bambole

Il Museo della Bambole, in via Riva di Reno 79 a Bologna è un piccolo scrigno culturale che va ben oltre l’idea del gioco.

In effetti, da sempre, le bambole hanno avuto il preciso ruolo di educare le bambine ad un particolare ambiente, riproducendo, sin nei minimi dettagli, pettinature, mobili, ceramiche e così via. Uno dei campi in cui tale sforzo educativo si manifestava con maggiore evidenza è quello dei vestiti.



Domenica 19 novembre 2023, alle ore 11:00, presso il Museo delle Bambole di Bologna si terrà il laboratorio "Ma come ti vesti???"

Attività per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.



Attraverso una caccia al dettaglio andremo a scoprire i meravigliosi outfit delle nostre bambole e, giocando, analizzeremo insieme il rapporto tra abbigliamento ed immagine.



Successivamente diventeremo tutti stilisti, realizzando delle bambole di carta con abiti inventati da noi.



Per info, costi e prenotazioni

Tel: 051 4845740



Email: info@ilmuseodellebambole.com