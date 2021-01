Sabato 23 gennaio alle ore 15 laboratorio online “Il mondo in una stanza”. Laboratorio online per ragazzi da 12 a 14 anni a cura del Dipartimento educativo MAMbo. Per ogni artista l'atelier è un luogo molto importante, dove raccogliere i pensieri, conservare i ricordi e dare forma alle proprie idee. Prendendo ispirazione dagli studi degli artisti del Nuovo Forno del Pane, i ragazzi potranno divertirsi a immaginare una stanza speciale, fatta su misura per loro e progettata a partire dai loro gusti e dalle loro passioni: un ambiente libero, in grado di rappresentare se stessi, dove stare bene, dove sognare e rifugiarsi quando il mondo fuori è difficile, ma anche un spazio da condividere con le persone a cui tengono di più. Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it (entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio). Info: www.mambo-bologna.org