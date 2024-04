La bramosia del potere nell'affascinante opera 'Macbeth' di Giuseppe Verdi in scena a Bologna

Nella storia della lirica rappresenta uno dei connubi più straordinari quello tra William Shakespeare e Giuseppe Verdi che ha dato vita ad un grande capolavoro della drammaturgia: il Macbeth di Verdi, dall’omonimo capolavoro di Shakespeare, va in scena al Teatro Comunale Nouveau di Bologna dal 12 al 18 aprile 2024. Un'affascinante traduzione musicale del racconto dell'uomo e della sua bramosia di potere con le conseguenze nefaste sulla psiche.

Shakespeare, amatissimo, entra nella produzione verdiana nel 1847 con Macbeth per non uscirne più fino agli ultimi capolavori, Otello e Falstaff. Il Bardo, anche quando non è fonte diretta, è spesso fonte d’ispirazione e metro di paragone per Verdi, che sulla tragedia scozzese torna ben volentieri, con corpose revisioni, quando se ne presenta l’occasione, a Parigi nel 1865. L’inserimento del grande finale corale che non si concentra più, come nella prima versione, su un monologo del protagonista sconfitto, enfatizza il dramma universale del potere che inghiotte tutto e tutti in un ciclo continuo di ambizioni e cadute. I balletti accrescono l’importanza fondamentale delle streghe, voce sovrannaturale del destino e dell’inconscio. In questo, per l’amore non c’è spazio: l’unica voluttà ammessa è quella “del soglio”. Non c’è nemmeno la voluttà del suono, ché Verdi proclama la necessità di un canto non banalmente brutto, ma capace di esprimere il demoniaco, di essere espressione e teatro.

Stagione Opera 2024 MACBETH di Giuseppe Verdi

DIRETTORE: Daniel Oren

REGIA: Jacopo Gassman

MAESTRO DEL CORO: Gea Garatti Ansini

MAESTRO DEL CORO VOCI BIANCHE: Alhambra Superchi

Nuova Produzione del Teatro Comunale di Bologna

Orchestra, Coro, Coro Voci Bianche e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Personaggi e interpreti

MACBETH: Roman Burdenko 12 | 14 | 16 | APR - Andrea Borghini 13 | 18 APR

BANCO: Riccardo Fassi

LADY MACBETH: Ekaterina Semenchuck 12 | 16 | 18 | APR - Daniela Schillaci 13 | 14 APR

DAMA LADY MACBETH: Anna Cimmarrusti

MACDUFF: Antonio Poli 12 | 14 | 16 | 18 | APR - Paolo Antognetti 13 APR

MALCOM: Marco Miglietta

RUIZ: Cristiano Olivieri

Presenting partner

Marchesini Group

In collaborazione con la Scuola di Teatro di Bologna

Alessandra Galante Garrone

Informazioni utili

Dove

Comunale Nouveau Piazza della Costituzione, 4 - Bologna

Quando

Venerdì 12 aprile | H 20.00 | Turno Prime

Sabato 13 aprile | H 18.00 | Turno Pomeriggio 2 / Opera Next

Domenica 14 aprile | H 16.00 | Turno Domenica

Martedì 16 aprile | H 20.00 | Turno Sera (1)

Giovedì 18 aprile | H 18.00 | Turno Pomeriggio 1

Biglietti

Da 40 a 150 euro per la Prima

Da 25 a 110 euro per le repliche

Ridotto studenti Unibo, Accademia di Belle Arti di Bologna, Conservatorio di Musica “G. B. Martini”: 10 euro per gli spettacoli di sabato 13 e giovedì 18 aprile.

