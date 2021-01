Macchie di colore. L'atelier della creatività

Uno spazio dedicato ai bimbi ed alle bimbe dai 3 ai 5 anni per creare e divertirsi insieme a materiali organici e artistici!



Calendario

Gennaio

L'inverno tra suoni, luci e colori

Venerdì 22

Scopriamo i colori caldi ed i colori freddi. Sperimentiamo la nostra creatività attraverso il disegno e la musica.

Venerdì 29

Giochiamo con le luci e le ombre ed inventiamo tante storie attraverso il teatrino delle ombre!



Febbraio

Piccoli artisti

Venerdì 5

Piccoli Pollock alla ricerca della macchia imperfetta!

Venerdì 12

Esploriamo la Land Art attraverso i materiali naturali.

Venerdì 19

Alla scoperta di Yayoi Kusama e della sua coloratissima arte.

Venerdì 26

Le ninfee di Monet e l'arte degli impressionisti.



Aprile

Costruiamo con il riciclo creativo!

Venerdì 9

Creiamo il nostro vaso maialino che accoglierà tanti semini pronti per nascere rigogliosi!

Venerdì 16

Ma quanto è grande e profondo il mare! Secondo voi quanti pesci potrà contenere? Scopriamolo insieme.

Venerdì 23

Bzzzz! Danzeremo come api in cerca di nettare e ne realizzeremo una utilizzando i rotoli di carta e tanta fantasia.

Venerdì 30

Conoscete le succulente?

Sono le splendide piante grasse che noi creeremo riutilizzando i sassolini del fiume!



Maggio

Giochiamo con la natura

Venerdì 7

Impronte Naturali.

Sperimentiamo le diverse forme della natura e scopriamo che impronte lasciano nell'argilla!

Venerdì 14

Collage della natura.

Foglie, rametti, fiori e sassolini per creare insieme un'opera d'arte super Green!

Venerdì 21

Coloriamo con i colori organici: caffè, the, malva e barbabietola!

Venerdì 28

Percorso sensoriale con i materiali della natura.

Il Tatto, l'olfatto e la vista ci accompagneranno in questo magico percorso naturale.



Ci sono solo 4 posti disponibili a laboratorio, quindi è necessaria la prenotazione il Martedì precedente all'incontro.

Mail associazioneleortiche@gmail.com oppure Whatsapp: 388.3462917



Il costo di ogni incontro è di 10 euro + tessera Arci Infanzia.

Nel caso in cui non l'abbiate potrete acquistarla da noi al costo di 6 euro.

I laboratori si terranno il Venerdì dalle 17 alle 18,30 presso gli spazi di Porta Pratello, via Pietralata 58.

Si consiglia di indossare vestiti che si possano sporcare e portare con sè tanta creativitá e voglia di divertirsi!

Il percorso verrà svolto nel rispetto delle regole anti Covid.



Laboratori a cura di Cecilia De Cola, diplomanda in Arte Terapia.

Attratta e incuriosita dall'arte in tutte le sue forme, dalla natura e dagli animali che vivono in essa cerca nel suo lavoro di sperimentare, rielaborare, comunicare e trasmettere in modo creativo e esperienziale le sue passioni.