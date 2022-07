Mace live al DumBo

Venerdì 8 luglio torna una nuova ROBOT Night alla Baia di DumBO per ospitare il dj set di Mace, tra i più importanti e visionari producer della scena italiana. Reduce dal successo di “OBE LIVE An Out Of Body Experience” il tour sold out con cui ha presentato finalmente dal vivo il suo immaginario insieme ad amici e ospiti che si sono alterati con lui sul palco accompagnando gli spettatori in un'esperienza multisensoriale, Mace rà stavolta protagonista in consolle per una data prodotta da Shape e inclusa tra gli appuntamenti extra del programma di NOVA Festival.

Mace (pseudonimo di Simone Benussi) è un instancabile viaggiatore che ha girato il mondo arricchendo il suo bagaglio culturale e contaminando la sua visione; un esploratore del pianeta, della propria interiorità, e degli stati di coscienza guidati da meditative incursioni psichedeliche.

Il percorso come dj inizia nel 2007, quando si avvicina alla musica elettronica e fonda il collettivo RESET!, che con gli omonimi party segna Milano negli anni della blog house e dell’electro attirando folle da migliaia di clubbers. Con RESET! pubblica numerose release su label internazionali che lo porteranno in giro per lunghi tour tra Australia, Asia, Uk, Giappone, Ibiza.

Il suo album “OBE” , pubblicato nel 2021 e certificato doppio platino, vede la partecipazione di alcuni dei più? importanti esponenti della scena italiana, tra i quali Salmo, Blanco, Gemitaiz, Venerus, Rkomi, Colapesce, Gue Pequeno, Joan Thiele, Madame ed è risultato, nel primo weekend, l’album d’esordio più? ascoltato al mondo su Spotify. Il singolo che ha lanciato l’album, “La canzone nostra” con Salmo e Blanco, (certificato quintuplo platino) è diventato un inno generazionale.

Il 27 maggio è tornato con “Oltre”, un disco interamente strumentale che, pur senza ospitare parole, ripone al centro il tema del viaggio. 11 tracce, un diario irrazionale dei viaggi psichedelici e spirituali dell’artista tra mente, natura e inconscio. Come uno psiconauta, MACE ricerca per se stesso -e chi lo ascolta- le chiavi per accedere a dimensioni inedite.