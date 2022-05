MACE in concerto a Bologna

Sabato 28 maggio MACE in concerto all'Estragon Club.

MACE, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, con “OBE LIVE An Out Of Body Experience” presenterà finalmente dal vivo il suo ultimo concept album, “OBE”, il disco già Platino che sta cambiando il suono della nuova musica italiana.

“OBE” vede la partecipazione dei più? importanti esponenti della scena italiana, tra i quuali Rkomi, Gemitaiz, Venerus, Colapesce, Gue Pequeno, Irama, Joan Thiele, FSK, Madame. Nel primo weekend e? risultato l’album d’esordio più? ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 25 milioni di stream. Il singolo che ha lanciato l’album, “La canzone nostra” con Salmo e Blanco, diventato un inno generazionale, e? stato per oltre un mese al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia (FIMI/GfK) ed è certificato triplo platino, con oltre 70 milioni di stream.

Durante il live MACE passerà da alcuni brani rivisitati di “OBE”, a momenti strumentali inediti tra techno, improvvisazioni e schegge di psichedelia pura. “Voglio creare un’esperienza multisensoriale, accompagnare lo spettatore in un viaggio extracorporeo tra coordinate geografiche inaspettate e mondi onirici, tra illusione e realtà.” racconta Mace.