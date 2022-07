Macondo - un omaggio a Gabriel Garcìa Màrquez

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’affascinante cornice di Villa Salina a Castel Maggiore (Bologna) torna ad ospitare Tutto il Mondo è un Teatro, progetto ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Tra un atto e l’altro dedicato all’incontro tra la scena e i grandi classici della letteratura, per un vivo confronto con tematiche universali capaci di risuonare in ognuno di noi. Al lavoro, un gruppo di attrici e attori che ormai da sette anni, in estate, decidono di incontrarsi in residenza per quindici intensi giorni e costruire insieme spettacoli dalla regia collettiva.

La nuova produzione, Macondo, è un omaggio allo scrittore colombiano Gabriel Garcìa Márquez e si presenta come una mise en espace con live electronics, in due episodi: dal 21 al 23 luglio il primo e dal 28 al 30 il secondo, con repliche alle ore 21.00.

Due puntate-spettacolo, quindi, andranno a comporre un’unica narrazione: questa è una delle principali novità dell’edizione 2022, a cui si aggiunge il coinvolgimento di Tita Ruggeri e Elena Natucci, che si uniscono per la prima volta allo storico ensemble, quest’anno composto da Maurizio Cardillo, Fabrizio Croci, Oscar De Summa, Angela Malfitano e Gino Paccagnella, affiancati dalla collaborazione drammaturgica di Mario Giorgi. Una vera e propria occasione di rinnovamento per un’annuale sfida di creazione in libertà.

«Ci sentiamo fortificati dalle nostre diversità – afferma il gruppo – sebbene questo comporti un grande sforzo collettivo e individuale: bisogna rendersi disponibili al compromesso. La nostra è un’operazione in cui il risultato non vuole essere il prodotto finito, ma la messa in piedi di un ragionamento a partire da grandi temi a confronto con il presente, con noi stessi, con le nostre differenti pratiche e con gli spettatori». Da tali presupposti si è costituita una modalità di incontro e scambio artistico unica nel suo genere, dalla quale nasce anche quest’ultimo lavoro, Macondo, dal nome del paese in cui si svolge la narrazione, liberamente tratta dalla scrittura di Márquez. Attraverso le vicende di una delle famiglie pioniere di quella terra, si indaga l’evoluzione del sociale e dell’umano: dai primitivi insediamenti fino alla costruzione di un ordine e una politica che corrompono la natura, l’essere umano e, inevitabilmente, il loro rapporto. I temi della fine, della rovina e della degenerazione emergono dal racconto di morti ridicole e banali, che portano a riconoscere la fragilità dell’esistenza e, dunque, il suo immenso valore. Da qui l’incontro con la solitudine dell’individuo, indagata non solo attraverso la letteratura ma anche con la lente di un oggi che, tra guerre ed epidemie, ha accentuato tale condizione rendendola manifesta ed evidente. In un’alternanza di parole, immagini e sonorità, si affrontano dunque questioni universali che, declinate al presente, si rivelano particolari e urgenti; un modo per riflettere insieme sul senso del nostro vivere e sul peso dell’abitare in un mondo sempre più complesso, sfaccettato e isolato.

Una produzione di Tra un atto e l’altro, con il sostegno di Unione Reno Galliera, Comune di Castel Maggiore, Regione Emilia – Romagna, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna. Macondo fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Foto di Paolo Cortesi