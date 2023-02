"Madama Butterfly" in scena al Teatro EuropAuditorium

Dal 19 al 25 febbraio la "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini in scena al Teatro EuropAuditorium.

Tutto ciò che è esotico, lontano è sempre piaciuto all’opera, fin dal Barocco meraviglioso e dal Settecento illuminista e curioso. Ai tempi di Puccini il Giappone è di gran moda, come tutto l’estremo oriente, che dilaga dalla musica alle arti figurative. È del 1898 Iris di Mascagni, dramma di una fanciulla nipponica; dalla Francia Pierre Loti, con le sue avventure amorose di giovanotti occidentali in terre lontane, ispira la novella Madame Butterfly di John Luther Long da cui viene l’opera di Puccini, che attua una rivoluzione copernicana e assume il punto di vista della geisha sedotta e abbandonata dal bell’ufficiale statunitense. Perfino l’approccio spregevole di Pinkerton alla prima notte con la quindicenne ci appare attraverso gli occhi di lei come un’irresistibile malìa. Il capolavoro è frutto del rovello di Puccini che, nel 1904, dopo il fiasco della prima alla Scala, rielabora e porta al successo l’opera a Brescia, ma, non contento, continua a rifinirla quasi per tutta la vita.

Direttore Daniel Oren

Regia Giamaria Aliverta

Interpreti Principali:

Maria José Siri, Zarina Abaeva, Luciano Ganci, Antonio Poli, Aoxue Zhu, Aloisa Aisemberg, Dario Solari, Angelo Veccia