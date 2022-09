Made in Manifattura 2022: attività gratuite per tutte le età

Dal 7 settembre al 7 ottobre torna "Made in Manifattura". Rassegna giunta alla decima edizione realizzata da Dry-Art, per promuovere l’area della Manifattura delle Arti, in particolare modo il Giardino Graziella Fava, con attività gratuite per tutte le età e in grado di mettere a frutto le relazioni di prossimità.

Teatro, laboratori, musica e sport animeranno questa centrale area verde durante l’ultimo scorcio d’estate. Vi sarà spazio anche per il basket, con la quarta edizione del torneo in memoria di Graziella Fava, iniziativa in grado di coniugare sport e memoria, che vede la partecipazione dell’associazione I Regaz dei Fava.

Programma:

Mercoledì 07 settembre / Fiabe in valigia con Wanda Circus

Venerdì 09 settembre / Una zuppa di sasso con Ambaradan Teatro

Sabato 10 settembre ore 10,00-18,00 / 4^ ed. torneo di Basket “Graziella Fava” (4 vs 4). A se-guire live Hip-Hop. In collaborazione con l'associazione I Regaz dei Fava. Quota di iscrizione 5 € che darà diritto a una maglietta, per iscrizioni inviare DM all'account instagram @regazdeifava. Premi: buoni spesa offerti da Coop Alleanza 3.0

Mercoledì 14 Settembre / Bella e il gorilla con Ambaradan Teatro

Venerdì 16 settembre / inaugurazione Pista ciclabile didattica per bambini/e. Un progetto che nasce da un’idea delle associazioni Dry-Art e Salvaciclisti Bologna, realizzato grazie al so-stegno di Coop Alleanza 3.0 / +vicini e di un patto di collaborazione con il Quartiere Porto-Saragozza. Saranno presenti rappresentanti istituzionali e delle altre realtà coinvolte. A seguire: Il Mangiacarta, spettacolo di burattini con Teatrino a due pollici. Iniziativa nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, coordinata da Fondazione Innovazione Urbana

Sabato 17 settembre / Lutka con Teatrino di carta

Domenica 25 settembre / La rapa gigante con LelaRacconta

Venerdì 30 settembre / La strega Bella con Teatrino a due Pollici

Venerdì 07 ottobre / Storie di streghette pasticcione con Ambaradan teatro

In caso di pioggia consultare il sito www.dry-art.com

Tutte le attività, a parte il torneo di basket che prevede una quota di iscrizione sono gratuite.