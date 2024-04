Madonna di San Luca 2024: il programma delle celebrazioni

Ritorna il lieto appuntamento per la Chiesa di Bologna e caro a tutti i bolognesi, in cui la venerata immagine della Madonna di San Luca rimarrà nella cattedrale per una settimana, attendendo la fede e l’omaggio dei credenti della nostra città e diocesi per poi tornare sul suo colle. Anche quest’anno non vi sarà la consueta processione che accompagna l’icona dal Colle della Guardia fino alla Basilica di San Pietro, ma verrà trasportata da un mezzo dei vigili del fuoco e, prima di raggiungere via Indipendenza farà visita al vicariato Bologna Nord.

Il programma del 2024

La Cattedrale di San Pietro rimane aperta dalle 6.30 fino alle 22.30. Molti confessori rimangono a disposizione dei fedeli per tutta la giornata. Visitando la Cattedrale di San Pietro, celebrando il sacramento della Penitenza confessandosi, partecipando alla S. Messa e accostandosi alla Comunione, pregando secondo le intenzioni del Santo Padre, sarà possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria, una sola volta al giorno, per se stessi o in suffragio dei fedeli defunti. I momenti salienti delle celebrazioni saranno animati dall’Unione Campanari Bolognesi.

Sabato 4 maggio

Nel pomeriggio l’immagine scende in città in auto, visitando il vicariato di Bologna Nord.

Ore 18.15 Nella Cattedrale di San Pietro celebrazione dei primi vespri.

A seguire preghiere in attesa dell’arrivo della Madonna di San Luca.

Ore 19.00 Accoglienza in Cattedrale della Madonna di San Luca e benedizione con l’immagine venerata.

A seguire S. Messa, presieduta da mons. STEFANO OTTANI, vicario generale.

Ore 21.00 Veglia mariana animata dall’Ufficio di Pastorale Giovanile.

Presiede S. Em. card. MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna.

Domenica 5 maggio

VI di Pasqua

Letture della Messa: At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97(98); 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Partecipa: parrocchia Ss. Bartolomeo e Gaetano

Presiede: mons. STEFANO OTTANI

Ore 10.30 S. Messa Episcopale.

Presiede: S. E. mons. FRANCESCO LAMBIASI, vescovo emerito di Rimini

Ore 12.15 S. Messa.

Partecipano: gruppi di adorazione eucaristica della diocesi

-Adorazione perpetua diocesana Santissimo Salvatore Bologna

-Adorazione perpetua Monastero Ancelle Adoratrici del Santissimo Sacramento Bologna

-Adorazione continua – Suore Francescane di Madre Foresti – Maggio (BO)

-Adorazione continua di Cento (FE)

-Adorazione perpetua di Gherghenzano (BO9

-Adorazione eucaristica di Lagaro (BO)

-Adorazione eucaristica Villaggio Pallavicini Bologna

-Adorazione perpetua ZP50 Pianoro (BO)

-Adorazione eucaristica Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Bologna

-Adorazione eucaristica San Nicolò degli Albari Bologna

-Adorazione eucaristica Missionarie della Carità Bologna

-Adorazione eucaristica Suore Domenicane della Beata Imelda S. Lazzaro (BO)

Presiede: mons. FRANCESCO FINELLI

Animano canto, letture e servizio liturgico: gruppi di adorazione eucaristica della diocesi

Ore 14.45 S. Messa e funzione lourdiana per i malati

Presiede S. Em. card. MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna.

Ore 17.00 Canto dei secondi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Partecipa: Parrocchia San Severino

Presiede: don RAFFAELE GUERRINI

Anima il canto: parrocchia San Severino

Anima letture e servizio liturgico: parrocchia San Severino

Ore 19.00 S. Messa.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera don MASSIMO RUGGIANO, vicario episcopale per la Carità.

Lunedì 6 maggio

Titolo: Maria Vergine del cenacolo

Letture della Messa: At 1,6-14; Sal 86(87); Lc 8,19-21

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Partecipano: Fraternità Laica Domenicana “B. Giordano di Sassonia”

Presiede: p. GIOVANNI BERTUZZI o.p.

Ore 9.00 S. Messa.

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.30 S. Messa.

Partecipano: Le scuole cattoliche di Bologna

Presiede:

Anima il canto:

Anima le letture:

Anima il servizio:

Ore 12.00 S. Messa.

Partecipano: parrocchia Madonna del Lavoro; parrocchia S. Gaetano; Fraternità Cristiana Opera “Padre Marella”

Presiede: don ALESSANDRO ARGINATI

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Partecipa la zona pastorale Fossolo.

Presiede: don STEFANO ZANGARINI

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA OVEST.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane,

esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera don ANGELO BALDASSARRI, vicario episcopale per la comunione.

Martedì 7 maggio

Titolo: Cuore immacolato della beata Vergine Maria

Letture della Messa: Gdt 13,17-20.15,9; Lc 1,46-55; Lc 2,46-51

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa. Partecipano N.

Ore 9.00 S. Messa.

Partecipano: Comitato Femminile per le Onoranze alla B.V. di San Luca; Confraternita dei Domenichini; Confraternita dei Sabatini; Pia unione dei Raccoglitori Gratuiti

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.30 S. Messa.

Partecipano: Forze Armate e di Polizia

Presiede: don GIUSEPPE GRIGOLON, Cappellano militare

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 12.00 S. Messa.

Anima il canto: Ufficio Liturgico Diocesano

Partecipa: Ufficio Liturgico Diocesano e Ufficio Catechistico Diocesano

Presiede: don FRANCESCO VECCHI

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa episcopale

Partecipano le religiose e le consacrate di Bologna

Presiede: S. E. mons. ADRIANO CEVOLOTTO, vescovo di Piacenza-Bobbio

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA NORD.

Presiede il vicario di Bologna nord

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane,

esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Anima la preghiera don STEFANO ZANGARINI, vicario episcopale per la testimonianza cristiana nel mondo.

Mercoledì 8 maggio

Titolo: Maria regina della pace

Letture della Messa: Is 9,1-3.5-6; Sal 84; Lc 1,26-38

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Partecipa: Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Bologna

Presiede: sacerdote francescano cappuccino del convento di S. Giuseppe (Bologna)

Anima il canto:

Anima le letture: lettori della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Bologna

Anima il servizio: un diacono e ministri della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Bologna

Ore 9.00 S. Messa. Partecipano N.

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.30 S. Messa.

Partecipa: Centro Italiano Femminile

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 12.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.45 Canto dei primi Vespri della Solennità della B.V. di S. Luca

Ore 17.15 Processione con la venerata immagine fino alla Basilica di S. Petronio.

Ore 18.00 Benedizione alla città e all’Arcidiocesi di Bologna

dal sagrato della Basilica di S. Petronio. A seguire in Piazza Maggiore

animazione per i bimbi e i fanciulli,

guidata dal PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO “MARIELE VENTRE”.

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA CENTRO,

nella Solennità della B.V. di S. Luca.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera: mons. GIOVANNI SILVAGNI

Partecipano: le comunità degli immigrati cattolici.

Anima la preghiera: l’Ufficio Migrantes

Giovedì 9 maggio

Solennità della Beata Vergine di S. Luca. Letture della Messa:

1Cr 15,3-4.15-6.16,1-2; Sal 146; Gal 4,4-7; Lc 1,39-47.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa. Partecipano N.

Ore 9.00 S. Messa. Partecipano N.

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.00 In cripta: Incontro del clero con S. E. mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino

In chiesa: Recita del S. Rosario.

Ore 11.15 S. Messa. Presiede S. Em. card. MATTEO ZUPPI, Arcivescovo di Bologna,

concelebra il presbiterio di Bologna, con i sacerdoti diocesani e religiosi

che festeggiano i giubilei di ordinazione sacerdotale.

Affidamento dei sacerdoti alla Beata Vergine Maria.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 17.00 Celebrazione dei secondi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Partecipa: Associazione “Milizia dell’Immacolata”

Presiede: p. PAOLO BARANI o.f.m.conv.

Anima le letture: Associazione “Milizia dell’Immacolata”

Ore 19.00 S. Messa.

Partecipa: N.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane,

esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera mons. MARCO BONFIGLIOLI, Rettore del Seminario diocesano.

Anima la preghiera: Ufficio di Pastorale Vocazionale.

Venerdì 10 maggio

Titolo: Maria vergine, madre e maestra spirituale

Letture della Messa: Pr 8,17-21.34-35; Sal 14(15); Gv 19,25-27

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa. Partecipano N.

Ore 9.00 S. Messa. Partecipano N.

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.30 S. Messa.

Partecipa: Casa S. Chiara

Presiede: mons. FIORENZO FACCHINI

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 12.00 S. Messa.

Partecipa: Parrocchia S. Maria Goretti

Presiede: mons. ROBERTO PARISINI

Anima il canto: parrocchia S. Maria Goretti

Anima letture e servizio liturgico: parrocchia S. Maria Goretti

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Partecipa: Unione Giuristi Cattolici di Bologna

Presiede: mons. MASSIMO MINGARDI

Anima il canto: Coro “Note a Verbale”

Anima le letture: Unione Giuristi Cattolici di Bologna

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA SUD EST.

Presiede il vicario N.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione,

adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera don DAVIDE BARALDI, vicario episcopale per la Formazione.

Sabato 11 maggio

Titolo. Maria Vergine immagine e madre della Chiesa

Letture della Messa: Ap 21, 1-5; Sal 86; Gv 2,1-11

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa. Partecipano N.

Ore 9.00 S. Messa.

Partecipa: zona pastorale S. Lazzaro di Savena

Presiede: don STEFANO MARIA SAVOIA

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 10.30 S. Messa.

Partecipa: gruppo dei “Genitori in cammino”

Presiede: mons. ARTURO TESTI

Anima le letture: gruppo dei “Genitori in cammino”

Anima il canto: Comitato femminile per le onoranze alla B.V. di S. Luca

Ore 12.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 14.30 Divina liturgia, presieduta da N.

Ore 16.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 17.00 Celebrazione dei primi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Partecipa: Terz’Ordine Carmelitano

Presiede: p. Willy Singo Shaba o.carm.

Anima le letture: Terz’Ordine Carmelitano

Ore 19.00 S. Messa. Partecipano N.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane,

esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera N.

Vicario episcopale per N.

Domenica 12 maggio

Ascensione del Signore.

Letture della Messa: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13 ; Mc 16,15-20

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa. Partecipano N.

Ore 9.00 S. Messa.

Partecipano: Montisti del Monte del Matrimonio; Gruppi di preghiera di p. Pio della diocesi

Presiede: mons. STEFANO OTTANI

Ore 10.30 S. Messa Episcopale.

Presiede: S. Em. AUGUSTO PAOLO LOJUDICE, vescovo di Siena-Colle val d’Elsa-Montalcino.

Ore 12.00 Canto delle Litanie e Benedizione con l’Immagine della B.V. di S. Luca.

Ore 12.15 S. Messa. Partecipano N.

Ore 15.00 Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio,

Presiede: S.E. Dionisios, vescovo di Cotieon.

Ore 15.40 Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio,

Presiede: S.E. Ambrosie, vescovo di Bogodorodsk.

Ore 16.30 Celebrazione dei Secondi Vespri dell’Ascensione.

Ore 17.00 La venerata immagine della B.V. di S. Luca viene riaccompagnata al Santuario

sostando per la benedizione in P.zza Malpighi, P.ta Saragozza e Arco del Meloncello.

Alla processione partecipano con gli stendardi e i segni distintivi:

Parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici,

comunità ortodosse, associazioni ecclesiali.

Ore 20.00 S. Messa all’arrivo dell’immagine nel Santuario della B.V. di San Luca.