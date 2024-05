Maggio al Covo Club: tutti i live di questo mese

Covo Club a maggio, ecco il programma musicale del locale di viale Zagabria.

Si parte venerdì 3 maggio con TANZ AKADEMIE + TV FUZZ + IROSSA (ITA – post punk/dream pop/indie rock).

Sabato 4 maggio – CARA CALMA + Sunset Radio (ITA – alt rock)

Sabato 4 maggio + dom 5 maggio – EDOARDO FERRARIO - Performante @ Teatro Duse

*doppia data SOLD OUT*

Venerdì 10 maggio – ELEPHANT STONE (CAN - psych pop) + Città Deserta

Sabato 11 maggio – MENGERS (MEX - noise rock / punk) + Halley Dna

Venerdì 17 maggio – COACH PARTY (UK - indie rock) + Sharasad

aftershow: COOL BRITANNIA party

Sabato 18 maggio – INDIE PRIDE presenta Bellezza Party

Venerdì 24 maggio – MONTE MAI (CHE / GRD - psych pop)

Sabato 25 maggio –COCA PUMA (ITA - electronic / jazz) + Kyoto

*Covo Club Closing Party*

Tutte le bio degli artisti che saliranno sul palco:

TANZ AKADEMIE: I Tanz Akademie sono un sestetto post-punk/alternative/art pop dal Piemonte. “Hullabaloo” è il loro disco di debutto, prodotto da Riccardo Salvini e Salvatore Marano (Indianizer) e previsto per la primavera 2024 con l’etichetta indipendente Overdub Recordings. Il gruppo sta suonando molto, facendosi strada nel panorama musicale contemporaneo del nord e centro Italia; inoltre sono già prefissate alcune date in Europa. Nei live si potrebbe dire che il sound dei Tanz Akademie ricordi una marching band che lancia un party di compleanno, durante un funerale, regalando una performance energica in cui si incontrano influenze post-punk, jazz, goth, folk e pop con la presenza di fiati, suggestioni bandistiche e linee vocali spoken word.

TV FUZZ: L’assenza di segnale prende le forme di Dream Pop e Neogaze, muovendosi tra chitarre elettriche e voci, entrano e si ritirano come onde. Sogni ad occhi aperti, dilatazioni che accelerano e poi cullano. Da Ravenna come in US di DIIV e Wild Nothing, la band di Andrea Crispy Smiths insieme ai suoi musicisti portano avanti dal 2018 la loro DIY ethic salendo sui palchi dei Club più importanti della musica underground italiana.

IROSSA: Le irossa sono una delle principali band emergenti dalla giovane scena alternativa torinese. Composta da sei eclettici membri (che fanno parte di vari progetti e collaborano costantemente tra loro), irossa propone un indie-rock multiforme e sognante, condito con elementi post-punk e art-pop, che forniscono alla band un suono caratteristico e personale. La band ha disparate influenze, evidenziate dai numerosi strumenti utilizzati nella loro musica (chitarre elettriche e acustiche, sintetizzatori, sassofono, ecc.). La città di Torino e le sue sfumature emergono nelle loro canzoni, arricchite dall'uso di due voci principali, femminile e maschile, che si alternano costantemente e rivelano un'atmosfera dolce e dinamica allo stesso tempo. I primi cinque singoli pubblicati dalla band sono inclusi nel loro primo album “Satura”

uscito a marzo 2024.

PREZZI - prevendita: 8€ + ddp, alla porta: 10€

CARA CALMA + Sunset Radio – sabato 4 maggio

Insieme dai primi giorni del 2017, i CARA CALMA sono Riccardo, Fabiano, Cesare e Gianluca. L’incrocio delle loro strade porta in poco più di un anno al disco d’esordio, co prodotto da Karim Qqru ( The Zen Circus), Sulle punte per sembrare grandi, uscito per Cloudhead Records / Phonarchia Dischi. Souvenir esce l'8 Marzo 2019, ed è il secondo capitolo di un gruppo nato da quattro storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non abbassare mai il volume. Nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band, con la pubblicazione dei singoli Altalene, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify e in rotazione nella Rock Chart e New Zone di MTV Music, e VMDV. Il 26 novembre la band pubblica il terzo singolo Consumarci, che anticipa il terzo album della band, GOSSIP!, uscito il 14 gennaio 2022 e prodotto insieme a Davide “Divi” Autelitano de “I Ministri”. Il 10 giugno 2022 esce il singolo Valanga. Nel gennaio 2024 il bassista Gianluca Molinari lascia la band e oggi i Cara Calma sono Riccardo Fabiano e Cesare. Il 26

gennaio sono tornati con ‘’Male Cane’ che si avvale di un ottimo riscontro stampa e di posizionamenti tra le varie editoriali degli store digitali. aprono i SUNSET RADIO

I Sunset Radio sono una band alternative pop punk formatasi a Ravenna nel 2016. Lo stesso anno esce il primo ep “Dreams, Memories and late night” seguito dal primo album “Vices” in uscita per “This Is Core”. Seguono due anni di tour internazionali coprendo Italia, Svizzera, Austria, Russia e Giappone. Nel 2018 la band pubblica il secondo album “ All The Colors Behind You” seguito da un doppio tour in Italia e Giappone. Nel 2020 esce a livello indipendente un EP di cinque tracce “Seasons”, che rappresenta la

prima collaborazione con Fabrizio Panbarco (PanMusic, Melody Fall) come produttore. A novembre 2022 la band ravennate esce con il terzo disco “Thank You, Goodbye!”, album sicuramente più maturo e con influenze più Alternative/Pop rispetto ai precedenti. “Thank you, Goodbye!” sarà l’ultimo disco della band con Andrea come cantante, che dopo sette anni lascia la band. Al suo posto “Enny”, precedentemente frontman dei cesenati “Now.Here”, con il quale attualmente la band ha all’attivo tre singoli e un tour italiano.

Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con: Millencolin, Bad Religion, Suicidal Tendencies,

Zebrahead, Satanic Surfers, Punkreas, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, e molte altre. La band è

composta da: Enan (voce), Matteo (chitarra), Riccardo (chitarra), Franco (basso) e Davide (batteria).

PREZZI - prevendita: 12€ + ddp, alla porta: 12€

aftershow - da mezzanotte: 5€

EDOARDO FERRARIO - Performante @ Teatro Duse – sabato 4 e domenica 5 maggio *doppio SOLD OUT*

Edoardo Ferrario torna a teatro con PERFORMANTE, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy.

Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche

l’elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi

che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle

elementari riesumati come venditori di NFT, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella

di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito

dell’offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru

disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l’intelligenza artificiale

possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno

ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo

perso.

SOLD OUT

------------------------

ELEPHANT STONE + Città Deserta – venerdì 10 maggio

In un viaggio straordinario durato 15 anni, gli Elephant Stone si sono affermati come un'avanguardia

nell'universo psych-pop. Sotto la leadership di Rishi Dhir, la band ha incessantemente ampliato i confini

della sua narrazione musicale. Alimentate dalle iniziali incursioni di Dhir nel sound ed elevate dal suo

virtuosismo al sitar, le composizioni degli Elephant Stone sono qualcosa di più di semplici melodie; sono

profonde meditazioni sulla perdita, sulla rinascita e sull’esistenza.

La band ha catturato per la prima volta l'immaginazione del pubblico con il suo album di debutto, nominato

al Polaris Music Prize nel 2009, "The Seven Seas", un lavoro profondamente introspettivo che riflette i

soggiorni spirituali di Dhir in India. Questo viaggio artistico ha guadagnato slancio con gli album successivi,

che hanno evidenziato il suono in continua evoluzione della band. La loro uscita omonima del 2013 è stata

un tour de force del rock psichedelico, mentre "Ship of Fools" del 2016 ha emozionato il pubblico con i suoi

pulsanti ritmi synth.

Con uno spiccato senso narrativo, gli Elephant Stone hanno costantemente affrontato temi importanti.

"Hollow" lancia uno sguardo severo e inquietante su un pianeta sull'orlo del collasso, mentre "Le Voyage de

M. Lonely dans la Lune" del 2022 ha fornito un intimo omaggio in lingua francese alla loro città natale di

Montreal, raccontando la solitudine generata dalla pandemia.

Uscito il 23 febbraio 2024, "Back Into the Dream" è l’introduzione a un viaggio fantastico, fatto di paesaggi

onirici eterei e di ricerche introspettive che collegano il mondo della veglia a quello del sogno. Brani come

"Another Year Gone", "Pilgrimage" e "History Repeating" offrono scorci del variegato panorama sonoro

dell'album, fondendo psych-pop compatto, elementi introspettivi di free-jazz e temi malinconici, indicando

un'entusiasmante evoluzione nel suono della band e nel suo profondo storytelling.

in apertura: Città Deserta è il nuovo progetto Kraut / Space / Cowboy di ispirazione dalle colonne sonore

horror di Carpenter e le tematiche afro di Alessandroni nato durante la pandemia dalla produzione di Luca

Landi e Mattia Gabbrielli e le batterie di Fabio Ricciolo, in uscita il 29 maggio il primo singolo "The Lawn"

per Annibale Rds / Hoodoo publishing.

PREZZI - prevendita: 12€ + ddp, alla porta: 12€

------------------------

MENGERS + Halley Dna – sabato 11 maggio

Nel suono di Mengers c'è tutto. Il power trio di Città del Messico ha mostrato le proprie doti musicali

attraverso un sound energico vivace, spigoloso e con occasionali ritornelli melodici. Il loro primo album,

GOLLY (2021), ha svelato le loro abilità e li ha avviati sulla strada per diventare una delle band più

entusiasmanti della scena. i/O (2022), il loro secondo album, è arrivato a dimostrare che stanno

raggiungendo un livello completamente nuovo e che in Mengers c'è tanto di più delle canzoni psichedeliche

rumorose con sfumature garage.

in apertura: Halley Dna

Gli Halley Dna sono Marco Martin (Redwormsfarm) chitarra, baritono e voce, Renato Benin (gruppo

trasversale, Renè Baska) chitarra e voce, Alessio Zago chitarra e Matteo Di Lucca (Redwormsfarm) batteria.

“Terzo album per noi, la formula è oramai collaudata, le tre chitarre e la batteria, anche questa volta

qualche incursione elettronico analogica, un paio di interventi di microkorg ma soprattutto, il primo disco

interamente in italiano. La scelta del cantato ha dato il titolo al disco visto che la questione della lingua nel

contesto nazionale è sempre stato il cruccio di molti mentre per noi un naturale menefreghismo... visto che

nel bene o nel male abbiamo sempre cercato di fare ciò che ci sentivamo...

Se dovessi dare una coordinata espressiva direi che questo disco è meno urgente degli altri e un po’ più pop,

ma questa è una mia sensazione. Continua il desiderio di registrare in presa diretta e di dare anche al disco

un taglio poco prodotto e diretto”.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

------------------------

COACH PARTY + Sharasad – venerdì 17 maggio

Coach Party sono cresciuti sull'Isola di Wight ("è solo questione di tempo, ma prima o poi conoscerai

praticamente tutti gli altri sull'isola", dice Eastwood) e alla fine si sono conosciuti come fan di tutto ciò che

è musica, lavorando nei locali, suonando insieme e incontrandosi alle gli stessi concerti. Coach Party alla

fine si formarono dopo che Eastwood e la chitarrista Steph Norris decisero di iniziare a suonare insieme,

rendendosi subito conto che c'era qualcosa di speciale nel modo di scrivere e nel legame del duo; così il

chitarrista Joe Perry e il batterista Page si unirono ai ranghi.

Musicalmente, Coach Party si ispirano a un ampio ventaglio di artisti, ma si ritrovano sempre attratti dai

Nirvana, Sonic Youth e The Strokes, e da artisti contemporanei come Wolf Alice, The Big Moon e Tame

Impala. In definitiva, però, la spinta principale di Coach Party a scrivere ed eseguire musica deriva dalla

“lotta, spesso divertente, della vita reale”. La band vive e lavora ancora sull'Isola di Wight (Jess in un parco

di fattoria, Guy in uno studio musicale e Steph e Joe nei bar), e descrive la vita sull'isola come un passaggio

"attraverso fasi piuttosto distinte in cui si diventa grandi, e un posto davvero frustrante in cui vivere.

in apertura Sharasad

Nati a Modena nel 2019, gli Sharasad sono un gruppo rock. Il progetto ha inizio in una piccola sala prove

nella quale, da un’idea di Lorenzo Balestrazzi, Lorenzo Corcione (chitarre), Gabriele Campioli (voce),

Edoardo Cavalletti (basso) e Filippo Ferrari (batteria), nasce la curiosità e la volontà di scrivere ed arrangiare

brani inediti in grado di unire le diverse influenze rock, stoner, indie e british dei membri. Sharasad è un

viaggio notturno in un locale fumoso, mentre scorrono diapositive di nottate spese per le strade alla ricerca

di reietti con una storia da raccontare: figure di donne, simili a vedove nere, che tessono spesse ragnatele

tutto intorno; pesanti auto americane che si scrollano via la sabbia del deserto, sfrecciando verso le ultime

ore del giorno. Sharasad è una danza frenetica, convulsa, incontrollabile.

Nel 2022 vengono pubblicati i primi 5 singoli della band. Nel 2024 “Tales from the Rabbit Hole”, album

d’esordio, via Overdub Recordings.

PREZZI - prevendita: 16€ + ddp, alla porta: 16€

aftershow: COOL BRITANNIA party - da mezzanotte: 5€

*COOL BRITANNIA* La brit night più iconica in Italia: da Manchester al britpop, dai 90s fino ai giorni nostri,

una selezione unica da cantare e da ballare.

------------------------

INDIE PRIDE presenta Bellezza Party – sabato 18 maggio

Dopo 4 anni di silenzio torna Indie Pride, l'APS bolognese che ha come cuore pulsante la lotta

all'omolesbobitransfobia, bullismo e sessismo attraverso la musica ed i suoi protagonisti. Un ritorno che

punta a toccare alcuni temi della filiera musicale per districarne i nodi puntando verso percorsi risolutivi.

La sera, presso lo storico Covo Club, si terrà il release party delle Fucksia (collettivo queer e transfemminista

prodotto da Elastico Records, perfetta combinazione tra attitudine punk, sonorità techno/dance e

psichedelia) la selezione musicale di Hu (pseudonimo di Federica Ferracuti, polistrumentista e sound

engineer già al lavoro con Highsnob e Francesca Michielin), Fluido Studio (il progetto musicale anti razzista

ideato da Stefano Libertini Protopapa e Pierpaolo Moschino) e de La Collettiva Elettronika (collettivo queer

bolognese specializzato nella ideazione di party scatenati).

** Line Up **

Fucksia release party

Aftershow a cura di:

HU

Collettiva Elettronika

FLUIDOSTUDIO

PREZZI - prevendita: 12€ + ddp, alla porta: 12€

------------------------

MONTE MAI – venerdì 24 maggio

Monte Mai è un trio pop psichedelico svizzero grenadino.

Formato nel 2020 dalla cantante Anais Schmidt (Grenada), il cantante e chitarrista Fabio Pinto (Svizzera) e il

bassista Fabio Besomi (Svizzera), è un fantastico mix tra la precisione svizzera e la freschezza del Mar dei

Caraibi. Una sapiente miscela di melodie dilatate, voci angeliche e ritmi elettronici incisivi, rappresentati in

assoluta armonia. Un giusto equilibrio tra l’uomo e l’anima elettronica. La composizione e la produzione

sono straordinariamente accurate e meravigliosamente imprevedibili, poiché oscillano dal minimalista ai

fiorenti paesaggi sonori pieni zeppi di inventiva.

"Eye Sea Double”, il loro debut, è uscito il 3 febbraio 2023 per le etichette indipendenti svizzere On The

Camper Records e Il Domani.

PREZZI - prevendita: 8€ + ddp, alla porta: 8€

------------------------

COCA PUMA + KYOTO – sabato 25 maggio *COVO CLUB Closing Party*

Cappellino sempre abbassato sugli occhi, attitudine metropolitana e animo risonante di Natura, COCA

PUMA è una sorta di urban fairy in grado di illuminare ogni oggetto su cui si posa il suo sguardo artistico.

Un demiurgo che disegna architetture sonore con la libertà di un pittore astratto, un’antenna che capta gli

umori ora del bosco ora dell’asfalto e li riverbera in una nuova cosmogonia musicale.

Classe 1998, romana, Coca Puma è il moniker di Costanza Puma, eclettica artista di formazione nu-jazz che

si muove in un orizzonte ibrido e atipico, fra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock. Eterea e

magnetica, usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Interiore e

individuale, prima di tutto. Poi generazionale e, infine, umano.

Instancabile collezionista di vinili, è cresciuta ascoltando soul e r’n’b, anche se oggi guarda con più interesse

al sound percussivo di Joy Orbison e alla modern psychedelia di Tame Impala. Una passione radicata per la

musica brasiliana e una più recente scoperta della musica elettronica si fondono nelle sue performance da

dj mentre un deciso interesse verso la relazione fra il suono e l’immagine in movimento la trascina nella

produzione di musiche per il cinema e jingle pubblicitari. Ha lavorato alle musiche di La Rivoluzione siamo

Noi, film dell’Istituto Luce Cinecittà che racconta il decennio ‘67/’77, cruciale per l’arte contemporanea; di

Luce sul Piemonte, presentato in occasione del Torino Film Festival. In questo periodo, inoltre, sta

lavorando alla colonna sonora di Quasi a casa, film d’esordio di Carolina Pavone, prodotto dalla Sacher Film,

Vivo Film, Rai Cinema.

Dopo diverse esperienze importanti sui palchi capitolini e non solo – Monk (Roma), Anfiteatro del Venda

(Padova), Cosmo Jazz (Chamonix), Alcazar Live (Roma), MIND Festival (Montecosaro), UEFA Roma Euro,

Piazza del Popolo (Roma), Sherwood Festival (Padova), Ex Macello (Milano) in occasione di Dr. Martens

presented by MIAMI, Arcibellezza (Milano) per CBCR presented by Rockit e altri – Coca Puma è in procinto

di pubblicare il suo primo album da solista - ideato e scritto fra l’Urbe e un rifugio sperduto nella campagna

etrusca: Panorama Olivia, frutto di un’esigenza creativa che pone in primo piano la ricerca e la

sperimentazione svolte nel corso degli ultimi anni.

In apertura: KYOTO

Il progetto Kyoto (aka Roberta Russo), è nato nel 2020. La sua peculiarità risiede nella fusione della tecnica

del beatbox con un'elettronica scura e cinematica. Kyoto intona e declama parole in maniera frenetica,

irriverente, dissacrante, che arrivano dritto allo stomaco e alla testa, su pattern musicali ripetitivi,

martellanti, che uniscono l’elettronica moderna a elementi tipici della tradizione, come quella pugliese che

la rappresenta. Il progetto vira verso scenari che si distanziano dal panorama musicale italiano, cercando un

luogo dove identificarsi, o forse semplicemente sfuggendo ogni tipo di staticità sintattica e musicale.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 12€

aftershow *COVO CLUB Closing Party* - da mezzanotte: 5€