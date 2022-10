"La magica scuola di holloween" al Dehon

Lunedì 31 ottobre la serata di holloween al Teatro Dehon con lo spettacolo "La magica scuola di halloween".

Il giovane Malf desidera con tutto il suo cuore diventare un grande stregone, per questo diventa l’apprendista di un potentissimo mago, ma avere a che fare con la magia e? molto piu? complicato del previsto e in un susseguirsi di esilaranti incidenti Malf si mettera? nei guai.

Lo spettacolo affronta con allegria e leggerezza il tema della fiducia nelle proprie capacita?, dell’importanza della forza di volonta? e dell’impegno, fondamentali per raggiungere i propri sogni.

Divertimento e tanta animazione sono gli ingredienti principali di questo spettacolo, dove pero? non manca il finale poetico in stile Fantateatro.

Eta? consigliata: dai 4 anni in su