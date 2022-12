Magico Capodanno family a scuola di magia!

Per tutti gli appassionati (e non) un super Capodanno bolognese, in cui il ristorante Well Done si trasforma nella più celebre Scuola di Magia e Stregoneria del Mondo. Il Ristorante Well Done si trova a Bologna in via Caprarie 3c



Cari Maghi (che siate purosangue o figli di babbani) siete invitati ad una super cena spettacolo con tanti giochi, intrattenimenti e sketch per una magica serata che omaggia la saga del famoso Maghetto con ambientazioni e animazioni a tema, tratti dai momenti più salienti di tutti i libri con tre performers vestiranno i panni di alcuni professori!

E dopo mezzanotte si balla e ci si diverte in Sala Grande!!



Bacchette in mano e gufi sulla spalla, appuntamento il 31 dicembre alle 20.30, per accoglienza e saluto dei professori. Seguirà un succulente banchetto e una divertente serata con balli finali!

Dress Code: sbizzarritevi!!!



Ecco il menù adulti

Antipasto:

Tigelle, con salumi stagionati igp bolognesi

Frittini misti

Primo Piatto :

Lasagna verde con ragù classico bolognese

Secondi Piatto:

Arrosto in salsa bolognese

Lenticchie igp e cotechino

Contorno:

Patate arrosto al forno con aromi

Dessert:

Delizia al mascarpone con panettone e pandoro



Menù Baby:

Lasagna alla bolognese

Cotoletta con patate fritte

Pandoro

Potete segnalare eventuali intolleranze/allergie durante la prenotazione nel form.



Costo: 75€ adulti 28€ baby