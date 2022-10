Malandrino e Veronica: "Il mio peggiore nemico"

Sabato 22 e domenica 23 ottobre Malandrino e Veronica in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "Il mio peggiore amico".

LUCA: professionista, ottimo reddito, single, bella casa.

GINO: non si sa che mestiere fa, reddito incerto, single, monolocale angusto.

LUCA: un uomo deciso, serio, affascinante e, nonostante l’età, sciupafemmine. Un uomo da Rolex e Tuttosport.

GINO: un uomo di gomma, buffo e furbo ama le donne che non lo amano. Un uomo da Disneyland e Dostoevskij

GINO e LUCA: due opposti che per una strana legge di fisica umana si attraggono fortemente. Due amici legati da una inossidabile amicizia pur non avendo nulla in comune, ciononostante uniti da una specie di subconscia ammirazione reciproca che spesso e volentieri si frantuma violentemente per poi miracolosamente rinsaldarsi come se nulla sia stato.

È in questo gioco continuo di amore odio, di urla e risate, di ossessione e tolleranza che si svolge la storia de IL MIO PEGGIORE AMICO. Una storia basata sull'improvviso folle amore di LUCA per una ragazza e l'intervento, come dire, "pedagogico" di GINO per preservare questo amore.

Ma poi... Poi bisogna vedere la commedia perché è un peccato svelare l'evoluzione forte, grottesca e tragicomica degli eventi. Perfettamente in linea con questi nostri tempi di morbosa desolazione fatti di Grande Fratello, di Isole di Famosi Disperati, di grande solitudine.