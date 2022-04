Malandrino e Veronica: "Risate anti Covid"

Dal 6 all'8 maggio Malandrino e Veronica in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "Risate anti Covid".

Forse non tutti sanno che nel 2005 il Centro Medico dell'Università del Maryland ha rilevato: la risata porta alla riduzione degli ormoni dello stress, come il cortisolo e l’adrenalina.. Quando si ride il cervello rilascia anche quelle endorfine che possono alleviare il dolore fisico.

La risata inoltre aumenta il numero di cellule produttrici di anticorpi e migliora l'efficacia dei linfociti, creando un sistema immunitario più forte. Studi più recenti ipotizzano poi che se la rista è stimolata da una coppia di geni, maturata e coltivata per anni in vari generi di esperienze, questa assicura una maggiore e sana reazione.

Numerosi esperimenti, infatti, sono stati eseguiti con questo tipo di coppia assiciata, in ambiti tra i più disparati e diversi, confermando ogni volta la loro straordinaria efficacia. Alcuni esperti sono arrivati al punto di azzardare un macro test presso il Teatro Dehon di Bologna il 6-7-8 Maggio 2022 con l’obiettivo di sperimentare la potenzialità esilarante della COPPIA tale da rilasciare beta-endorfine fondamentali per la lotta contro il Covid.

Per quanto ci riguarda ci sembra un po’ esagerato pero’… Però, magari non saremo dei geni, ma due molecole di gioia e risate ve le possiamo garantire. Di questi tempi ne abbiamo molto bisogno e poi, come si dice, hai visto mai…