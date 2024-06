Cinema a Teatri di Vita: "Malanova"

Matteo e Riccardo, insieme da sei mesi, si trovano ad affrontare una diagnosi di HIV: è la Malanova del titolo del film. L’arrivo della malattia nella giovane coppia fa emergere incertezze e fragilità. Il film esplora con cautela e pudore le sfumature psicologiche legate alla malattia e alla famiglia, attraverso immagini di pura contemplazione. Il regista Roberto Cuzzillo, che sarà presente alla proiezione, è laureato in discipline psicosociali, e ha prodotto e diretto diversi film distribuiti e premiati in tutto il mondo, come Non accettare sogni dagli sconosciuti e Our days after.



Malanova sarà preceduto dal cortometraggio L’anniversario: una donna, il fratello, il fidanzato, una piscina, il mistero del ritrovamento del corpo di un giovane in un campo vicino alla città… A dirigerlo è Marius Gabriel Stancu, al suo secondo cortometraggio dopo È solo nella mia testa, presentato nella prima edizione di Ipotesi d’amore.





presenta il regista Roberto Cuzzillo