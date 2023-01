"Mamma Mia!" – Il musical dei record al Teatro EuropAuditorium

Da 3 al 5 febbraio il musical "Mamma Mia!" in scena al Teatro EuropAuditorium.

Dopo i ripetuti sold out del tour estivo, Mamma Mia! il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé un’importante novità. L’autunno segna infatti l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap “Beautiful” riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due storici protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto ai tre protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba, come “Mamma Mia!”, “Dancing Queen”, “The Winner Takes it All”, “Super Trouper” e molte altre. Per il pubblico ci saranno ventiquattro brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. L’appassionante vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018. Una messa in scena spettacolare e tecnologica della PeepArrow Entertainment: grazie a un pontile sospeso, barche ormeggiate e un vero bagnasciuga, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, si avrà davvero l’impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca.

Una produzione PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe)

Libretto di Catherine Johnson

Originariamente ideato da Judy Craymer

Musica e testi di Benny Andrersson e Björn Ulvaeus e alcuni brani di Stig Anderson

Allestimento italiano diretto da Massimo Romeo Piparo

IL CAST

Luca Ward nel ruolo di Romolo Desideri (Bill), Clayton Norcross nel ruolo di Sam Carmichael, Sergio Muniz nel ruolo di Enrique Luz (Harry), Sabrina Marciano nel ruolo di Donna Sheridan, Elisabetta Tulli nel ruolo di Rosy (Rosie), Laura Di Mauro/Brunella Platania nel ruolo di Tania (Tanya), Nico Colucci nel ruolo di Sky Linda Gorini nel ruolo di Sofia (Sophie), Emanuela Puleo nel ruolo di Alice, Zoe Nochi nel ruolo di Lisa, Alessandro Lanzillotti nel ruolo di Paprika (Pepper), Lorenzo Gitto nel ruolo di Edo (Eddie).

ENSEMBLE

Camillo Bucci, Nicolò Castagna, Francesco Consiglio, Laura Fiorini, Roberta Giampino, Michele Iacovelli, Giovanni Papagni, Luca Paradiso, Fabrizia Scaccia – Capo Balletto, Costanza Sibilla

CON ORCHESTRA DAL VIVO

Fabrizio Siciliano Direttore e Tastiere, Matteo Libutti Tastiere, Sabino Loiodice Tastiere, Simone Gianlorenzi Chitarre, Pino Saracini Basso, Stefano Marazzi/Simone Macram Batteria

TEAM CREATIVO

Direzione Musicale Emanuele Friello

Scene Teresa Caruso

Costumi Cecilia Betona

Coreografie Roberto Croce

Suono Stefano Gorini

Luci Daniele Ceprani